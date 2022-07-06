Microsoft'tan Xbox 360 için yıllar sonra sürpriz karar - Son Dakika
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Microsoft'tan Xbox 360 için yıllar sonra sürpriz karar

06.07.2022 01:00
Microsoft'tan Xbox 360 için yıllar sonra sürpriz karar

Games With Gold ile daha fazla Xbox 360 oyunu verilmeyecek. Microsoft, 17 yaşındaki konsolu artık tamamen rafa kaldırdı.

Microsoft'un en popüler hizmetinin Xbox Game Pass olduğunu biliyoruzu. Ancak şirket uzun yıllardır Xbox Live Gold'un bir parçası olarak Games with Gold servisine de sahip. Her ay abonelerine ücretsiz oyun dağıtan bu hizmet, açıklamaya göre daha fazla Xbox 360 oyunu içermeyecek.

Games With Gold'da daha fazla Xbox 360 oyunu olmayacak

Microsoft'un Xbox Live Gold ve Game Pass Ultimate abonelerine gönderdiği yeni e-posta, Xbox 360 ile ilgili yeni bir karar alındığını ortaya koydu. Açıklamaya göre, Ekim ayından itibaren Games with Gold'da Xbox 360 oyunlarına yer verilmeyecek.

Microsoft'tan Xbox 360 için yıllar sonra sürpriz karar

Microsoft, Xbox 360 oyunlarının kapasitesinin tamamlandığını ve oyunculara daha fazla Xbox 360 oyunu veremeyeceğini söyledi. Bu, Microsoft'un Xbox 360 kataloğundaki tüm oyunları yeni nesil konsollara uyumlu olacak şekilde verdiğini gösteriyor.

Xbox ücretsiz oyun vermeye devam ediyor!

Yazılım devi abonelerine gönderdiği e-postada, hizmetin Xbox One oyunlarını içermeye devam edeceğini söyledi. Şirket ayrıca bugüne kadar Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass Ultimate ile verilen tüm oyunların kütüphanelerde kalacağı müjdesini de paylaştı.

Xbox 360 oyunlarını kataloğa getirme yeteneğimizin sınırına ulaştık; ancak Games with Gold, her ay heyecan verici Xbox One oyunları ve özel indirimler sunmaya devam edecek. Tüm Xbox 360 oyunları, aboneliğinizi sürdürüp sürdürmediğinize fark etmeksizin Xbox hesabınızda tutulacak.

Xbox 360 kataloğunun tamamlanmasıyla birlikte yakın zamanda Xbox Series X/S'e özel bazı oyunların Games with Gold'a eklenebileceği düşünülüyor.

Microsoft'tan Xbox 360 için yıllar sonra sürpriz karar

Xbox, Temmuz ayında Xbox Live Gold aboneleri için 4 ücretsiz oyun vereceğini açıkladı. Açıklanan yapımlara baktığımızdaysa sırasıyla Beasts of Maravilla Island, Relicta, Thrillville: Off the Rails ve Torchlight olduğunu görüyoruz.

Siz Games With Gold hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel Microsoft'tan Xbox 360 için yıllar sonra sürpriz karar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Microsoft'tan Xbox 360 için yıllar sonra sürpriz karar - Son Dakika
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