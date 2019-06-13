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Microsoft Teknoloji Merkezi İstanbul'da açıldı

8 saat önce

Microsoft, Türkiye'deki şirketleri geleceğe hazırlamak ve yerli yazılımarı dünyaya tanıtmak amacıyla hayata geçirdiği Microsoft Teknoloji Merkezi'ni İstanbul'da açtı.

Microsoft Teknoloji Merkezi İstanbul'da açıldı, System.String[]
Microsoft, Türkiye'deki şirketleri geleceğe hazırlamak ve yerli yazılımarı dünyaya tanıtmak amacıyla hayata geçirdiği Microsoft Teknoloji Merkezi'ni İstanbul'da açtı.
Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu'nun ev sahipliğini yaptığı açılışa, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç katıldı.
Bulut teknolojilerinden yapay zekaya, IoT ve akıllı ev çözümlerinden robotlu üretim teknolojilerine, eğitim araçlarından modern çalışma ve akıllı şehir platformlarına kadar birçok yenilik, dünya ile aynı anda Türkiye'deki şirketlerin dijital dönüşümünü desteklemek amacıyla Microsoft Teknoloji Merkezi'ndeki yerini aldı. Microsoft Teknoloji Merkezi'nde yerli yazılım şirketleri de kendi yazılımlarını uluslararası ziyaretçilerle buluşturma olanağına kavuştu.
Microsoft Türkiye'nin İstanbul Ofisi bünyesinde kurulan Microsoft Teknoloji Merkezi'nin açılışını gerçekleştiren Varank, "Açılışını yaptığımız bu mekanın; Microsoft'un Orta Doğu ve Afrika Bölgesindeki ilk yeni nesil teknoloji merkezi olması, bizler için ayrı bir önem taşımaktadır. Microsoft Teknoloji Merkezi'nin, ülke ekonomisine paydaşlarla beraber önümüzdeki dönemde 2.5 milyar lira değer oluşturması bekleniyor" dedi.
Dr. Koç, "Ülkelerin mevcut verileri ve siber hakimiyet alanları o ülkelerin dijital topraklarıdır. Dijital dönüşüm ofisi olarak bu konuda açık veriyi desteklemekle beraber bir avuç toprağımızı koruduğumuz gibi bir bayt verimizin de amacı dışında kullanımına müsaade etmeyeceğimizi ifade etmek isteriz" dedi.
Türkiye'deki kurumların dijitalleşme yolculuğunda en yenilikçi ve güvenilir yol arkadaşı olduklarını belirten Kansu, "Uzun zamandır kurduğumuz bir hayalimiz daha gerçek oldu; Orta Doğu ve Afrika Bölgesinin yeni nesil ilk Microsoft Teknoloji Merkezi'ni İstanbul'da açtık. Paris ve Oslo gibi önemli şehirlerden sonra İstanbul'da açılan Microsoft Teknoloji Merkezi, ülkemiz için bir gurur kaynağı" dedi. (Fotoğraflı)
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 05:53 Kaynak: DHA
Microsoft Türkiye, Türkiye, İstanbul, Microsoft, Ekonomi
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