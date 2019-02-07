Son Dakika Haberleri: Microsoft'u Geride Bırakan Apple, Bir Kez Daha En Değerli Şirket Oldu

Microsoft'u Geride Bırakan Apple, Bir Kez Daha En Değerli Şirket Oldu

57 dakika önce

Microsoft'u geride bırakmayı başaran Apple, 821.59 milyar dolar değere ulaşarak bir kez daha dünyanın en değerli şirketi oldu.

Microsoft'u Geride Bırakan Apple, Bir Kez Daha En Değerli Şirket Oldu, System.String[]
Teknoloji devlerinin en büyük olma yarışı devam ediyor. Uzun süredir Microsoft ile rekabet halindeki Apple bir kez daha dünyanın en değerli firması olmayı başardı.



821.59 milyar dolarlık değere sahip olan Apple'ın hisse senetleri de toparlanmaya başlamış gibi gözüküyor. Microsoft ise 813,48 milyar dolarlık değeriyle ikinci sırada yer alıyor.




Bir sonraki 1 trilyon dolarlık firma olmasına kesin gözüyle bakılan Amazon ise 805.7 milyar dolar değeriyle üçüncü sırada yer alıyor.



Geçen hafta da zaman zaman en değerli firma konumuna gelen Apple, uzun bir aradan sonra ilk kez günü zirvede tamamladı. Analistlere göre Apple hisseleri yeniden artış sürecine giriyor. Firmanın son dönemde yaşadığı düşüş, satışları arttırması ve büyümeye yardımcı olması beklenen ürünlerin kötü performansına bağlanıyor. Apple'ın aldığı önlemler şirketin değer kaybına da sebep oldu ve Apple, geçen yıl 1 trilyon dolar değere ulaşan ilk firma olduktan sonra büyük değer kaybetti.




Microsoft ve Amazon'un değerlerinin 1 trilyon doları aşması beklenirken Apple da yeniden büyüme sürecine girmiş gibi gözüküyor.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:15 

Amazon, Microsoft, Apple, Teknoloji
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