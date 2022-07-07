Microsoft'un 69 milyar dolarlık satın alımına bir engel daha! İngiltere soruşturma başlattı - Son Dakika
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Microsoft'un 69 milyar dolarlık satın alımına bir engel daha! İngiltere soruşturma başlattı

07.07.2022 14:41

Teknoloji devi Microsoft'un video oyun şirketi Activision Blizzard'ı 68,7 milyar dolara satın almak istemesinin ardından İngiltere'de Rekabet ve Piyasalar Kurumu, satın alma önerisiyle ilgili soruşturma başlattı.

ABD'li teknoloji devi Microsoft, Call of Duty, World of Warcraft gibi oyunlarıyla sektörün önemli isimleri arasında yer alan Activision Blizzard'ı bu yılın başlarında yaklaşık 69 milyar dolara satın aldığını duyurdu. Satın alım duyurusunun ardından teknoloji şirketine İngiltere'den soruşturma açıldı.

İNGİLTERE'DEN SORUŞTURMA AÇILDI

İngiltere'nin Rekabet ve Piyasalar Kurumu, açtığı soruşturma ile Microsoft ve Activision Blizzard anlaşmasının diğer firmalar açısından yüksek fiyat ve düşük kalite gibi rekabete zarar verip vermeyeceğini değerlendireceğini açıkladı.

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MİCROSOFT CEPHESİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Microsoft'un kurumsal başkan yardımcısı ve genel danışmanı Lisa Tanzi, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Düzenleyicilerin bu satın almaya yakından bakmalarının uygun olduğunu düşünüyoruz" sözlerine yer verdi. "Oyun işimizi nasıl yürütmeyi planladığımız ve anlaşmanın neden sektöre fayda sağlayacağına inandığımız konusunda netiz."

DAHA AYRINTILI BİR SORUŞTURMA GEREKEBİLİR

Soruşturmanın başlatılmasının ardından İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu, 20 Temmuz'a kadar konuyla ilgili kamuoyundan görüş talep ettiğini bildirdi. Duruma göre daha ayrıntılı bir soruşturmanın gerekli olup olmadığına karar verilecek.

Microsoft'un 69 milyar dolarlık satın alımına bir engel daha! İngiltere soruşturma başlattı

EN BÜYÜK ŞİRKETLER ARASINDA YER ALMAYA HAZIRLANIYOR

Microsoft, bu yılın başlarında duyurduğu 68,7 milyar dolarlık satın alım ile Çin merkezli şirket Tencent ve Sony'nin ardından en büyük üçüncü oyun şirketi haline gelecek. Oyun sektöründeki birçok başarılı başyapıtlar Microsoft kontrolüne geçecek.

Microsoft'un 69 milyar dolarlık satın alımına bir engel daha! İngiltere soruşturma başlattı
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Activision Blizzard, Microsoft, Gamegar, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Microsoft'un 69 milyar dolarlık satın alımına bir engel daha! İngiltere soruşturma başlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Microsoft'un 69 milyar dolarlık satın alımına bir engel daha! İngiltere soruşturma başlattı - Son Dakika
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