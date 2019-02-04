Son Dakika Haberleri: Microsoft'un Derdi Bitmiyor: Şimdi de Windows Kullanıcıları, Güncellemelere Erişemiyor

Microsoft'un Derdi Bitmiyor: Şimdi de Windows Kullanıcıları, Güncellemelere Erişemiyor

2 saat önce

Twitter, Reddit gibi bazı platformlarda yaşadıklarını aktaran kullanıcılara göre bazı Windows bilgisayarlar güncelleme ve mağaza sunucularına erişemiyor.

Microsoft'un Derdi Bitmiyor: Şimdi de Windows Kullanıcıları, Güncellemelere Erişemiyor, System.String[]
Windows 10 Ekim Güncellemesi'nden bu yana işletim sisteminde ardı ardına ortaya çıkan hatalarla baş etmeye çalışan Microsoft, yeni bir Windows 10 hatası ile karşı karşıya kaldı. Reddit ve Twitter'de yaşadıkları sorunu dile getiren kullanıcılara göre bazı Windows 10 yüklü bilgisayarlar Windows Update sunucularına ve Microsoft Mağaza sunucularına bağlanamıyorlar.



Dünyanın en büyük yazılım şirketi olan Microsoft, söz konusu sorunun varlığını kabul etti ve üzerinde çalışmakta olduklarını belirtti. Softpedia, sorundan etkilenen kullanıcıların varsayılan DNS ayarlarını Google'ın genel DNS sunucusuyla değiştirerek geçici bir çözüm oluşturabileceklerini belirtti. Ancak çoğu kullanıcı bunu tercih etmeyecektir.




Windows 10 kullanıcılarının Windows Update sunucularına bağlanmadan bilgisayarlarını güncelleyemeyeceklerini düşünürsek sorunun oldukça ciddi olduğunu söyleyebiliriz. Microsoft şu sıralar fazlasıyla çok sorunla uğraştığı için kullanıcıları kızdırmamak adına sorunu çözmek için tembellik yapmayacaktır.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:15 

Teknoloji
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