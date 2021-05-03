Microsoft'un kurucusu Bill Gates, eşinden boşanıyor - Son Dakika

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, eşinden boşanıyor

03.05.2021 23:58

Geçtiğimiz günlerde başarılı evliliğin sırrını açıklayan Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve eşi Melinda Gates, evliliklerini sonlandırma kararı aldıklarını açıkladı. Bill Gates, Melinda Gates ile aldıkları kararı Twitter hesabından duyurdu. Ekonomi dergisi Forbes'un yıllık milyarderler listesine göre; Bill Gates, 124 milyar dolar servetiyle dünyadaki en zengin dördüncü insan konumunda yer alıyor. Çiftin bugün itibarıyla 45 milyar dolarlık bir ortaklığı da bulunuyor.

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Microsoft'un kurucusu Bill Gates, eşi Melinda Gates'le boşanma kararı aldı.

Bill Gates ve eşi Melinda Gates 27 senelik evliliklerini sonlandırma kararını sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıkladı. Forbes'a göre; Bill Gates'in 124 milyar dolar serveti bulunuyor. Boşanma kararıyla birlikte bu servetin nasıl paylaşılacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

45 MİLYAR DOLARLIK ORTAKLIKLARI BULUNUYOR

27 yıldır evli olan Gates çiftinin Jennifer Katherine, Rory John ve Phoebe Adele ismini verdikleri üç çocuğu var. Çiftin ortak olduğu 'Bill&Melinda Gates Vakfı' 45 milyar dolarlık değere sahip olduğu biliniyor.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, eşinden boşanıyor
Microsoft'un kurucusu Bill Gates, eşinden boşanıyor

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Son Dakika Ekonomi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, eşinden boşanıyor - Son Dakika Ekonomi


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