Koronavirüs aşı çalışmalarına yaptığı yatırımlarla bilinen Bill Gates, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve hafif semptomlarla geçirdiğini söyledi.
İyileşene kadar kendisini karantinaya aldığını kaydeden Gates, "Aşı olduğum, testlere ve mükemmel tıbbi tedaviye erişebildiğim için şanslıyım." ifadesini kullandı.
Gates, Kovid-19 salgını boyunca yoksul ülkelerin aşıya ve ilaca erişiminin savunucusu oldu. Gates Vakfı, geçen ekim ayında, dar gelirli ülkelerin ilaç üreticisi Merck'in antiviral Kovid-19 hapına erişimini artırmak için 120 milyon dolar harcayacaklarını açıklamıştı.
Gates ayrıca koronavirüsün ortaya çıkmasından tam 5 yıl önce bir salgının tüm dünyayı etkileyeceğini söylemişti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Microsoft'un kurucusu Bill Gates koronavirüse yakalandı: Kendisini karantinaya aldı - Son Dakika