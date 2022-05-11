Microsoft'un kurucusu Bill Gates koronavirüse yakalandı: Kendisini karantinaya aldı - Son Dakika
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Microsoft'un kurucusu Bill Gates koronavirüse yakalandı: Kendisini karantinaya aldı

11.05.2022 09:21

Dünyaca ünlü iş insanı ve Microsoft'un kurucusu Bill Gates, koronavirüse yakalandığını açıkladı. Gates, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederken kendisini karantinaya aldığını söyledi.

Koronavirüs aşı çalışmalarına yaptığı yatırımlarla bilinen Bill Gates, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve hafif semptomlarla geçirdiğini söyledi.

KARANTİNAYA GİRDİ

İyileşene kadar kendisini karantinaya aldığını kaydeden Gates, "Aşı olduğum, testlere ve mükemmel tıbbi tedaviye erişebildiğim için şanslıyım." ifadesini kullandı.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates koronavirüse yakalandı

AŞI VE İLAÇ YATIRIMLARI İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Gates, Kovid-19 salgını boyunca yoksul ülkelerin aşıya ve ilaca erişiminin savunucusu oldu. Gates Vakfı, geçen ekim ayında, dar gelirli ülkelerin ilaç üreticisi Merck'in antiviral Kovid-19 hapına erişimini artırmak için 120 milyon dolar harcayacaklarını açıklamıştı.

Gates ayrıca koronavirüsün ortaya çıkmasından tam 5 yıl önce bir salgının tüm dünyayı etkileyeceğini söylemişti.

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Koronavirüs, Medya, İlaç, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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