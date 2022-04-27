Microsoft'un Xbox donanım geliri 2022'de yüzde 14 arttı - Son Dakika

Microsoft'un Xbox donanım geliri 2022'de yüzde 14 arttı

Microsoft\'un Xbox donanım geliri 2022\'de yüzde 14 arttı
Son Güncelleme: 27.04.2022 13:55

Microsoft, 2022 Xbox mali yıl raporunda bu yılın üçüncü çeyreğinde yavaş ama istikrarlı kazançlar gördüğünü açıkladı. Xbox donanım gelirleri yüzde 14 artış gösterdi.

Microsoft'un üçüncü çeyrek mali raporları, Xbox sahibi için artan gelirle dolu Xbox Series X'in piyasaya sürülmesinden bir yıldan biraz fazla bir süre sonra konsolun performansına bir bakış sunuyor.

49 MİLYAR DOLAR GELİR ELDE ETTİ

31 Mart 2022'deki üç aylık dönemde Microsoft, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 18 artışla 49,4 milyar dolar gelir elde etti. Bu gelirin 14,5 milyar doları Xbox ve video oyunu işletmelerinin bulunduğu daha PC'den geldi.

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XBOX DONANIM GELİRİ YÜZDE 14 ARTTI

Yatırımcı slaytlarına gömülen şirket, Xbox donanım gelirinin yıldan yıla yüzde 14 arttığını açıkladı ve konsol ikinci yılına girerken Xbox satışlarının hala devam ettiği gösterildi. Toplam oyun geliri ise (PC'deki oyunlardan elde edilen gelir dahil) 2021'in üçüncü çeyreğine göre 207 milyon dolar (yüzde 6) arttı.

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Son Dakika Gamegar Microsoft'un Xbox donanım geliri 2022'de yüzde 14 arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Microsoft'un Xbox donanım geliri 2022'de yüzde 14 arttı - Son Dakika
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