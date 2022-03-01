Microsoft Üst Yöneticisi Nadella'nın oğlu 26 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Microsoft Üst Yöneticisi Nadella'nın oğlu 26 yaşında hayatını kaybetti

01.03.2022 13:36
Microsoft Üst Yöneticisi Nadella'nın oğlu 26 yaşında hayatını kaybetti

Microsoft'un Üst Yöneticisi (CEO) Satya Nadella'nın doğuştan serebral palsi (beyin felci) rahatsızlığıyla doğan oğlu 26 yaşında yaşamını yitirdi.

Microsoft'un Üst Yöneticisi (CEO) Satya Nadella'nın doğuştan serebral palsi (beyin felci) rahatsızlığıyla doğan oğlu 26 yaşında yaşamını yitirdi.

Hint basınındaki haberlere göre, Nadella, şirketin yönetici ekibine bir elektronik posta gönderdi.

Nadella iletisinde, 26 yaşındaki oğlu Zain'in dün hayatını kaybettiğini belirtti.

Diğer yandan Microsoft'tan yapılan açıklamada, Zain'in beyin felci rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

Satya - Anu Nadella çiftinin 1996'da doğan oğulları Zain'e doğuştan beyin felci teşhisi konulmuştu.

Merkezi ABD'de bulunan Microsoft'taki görevine 2014'te gelen Nadella, şirketin engelli bireylere daha iyi hizmet etmesini sağlayacak ürünler projelendirmesine önem vermişti.

Nadella'nın sağlık alanındaki araştırmalara sağladığı katkılar basında geniş yer tutmuştu.

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Satya Nadella, Microsoft, CEO, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Microsoft Üst Yöneticisi Nadella'nın oğlu 26 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika


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