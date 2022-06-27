Microsoft uyardı: Türkiye her an siber savaşa girebilir! - Son Dakika
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Microsoft uyardı: Türkiye her an siber savaşa girebilir!

27.06.2022 19:53
Microsoft uyardı: Türkiye her an siber savaşa girebilir!

Türkiye ve Rusya arasında siber savaş olur mu? Microsoft, Ukrayna müttefiği olan ülkelerin dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Ukrayna ve Rusya arasında devam eden savaş bir süredir siber güvenlik dünyasının da radarında. Rusya ve Belarus merkezli hack grupları hem Ukrayna hem de Avrupa'nın altyapılarına saldırırken, konuyla ilgili son uyarı Microsoft'tan geldi. Yazılım devi, Türkiye dahil bazı ülkeleri siber saldırı tehdidine karşı temkinli olmaya çağırdı.

Microsoft'tan Türkiye'ye siber savaş uyarısı geldi

Microsoft tarafından geçtiğimiz gün yayınlanan rapor, Rusya'nın hack girişimlerinin çoğunlukla Baltık ve Balkan ülkelerini hedef aldığını söyledi. Bu ülkelere Türkiye'yi de dahil eden şirket, bölgesel olarak Ukrayna müttefiği olan ülkelerin siber sınırlarına dikkat çekti.

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Microsoft'un incelemesine göre, başta Türkiye olmak üzere son iki ayda Danimarka, Norveç, Finlandiya ve İsveç gibi birçok ülkeye yönelik siber saldırı faaliyetleri artış yaşadı. Bu saldırıların Rusya ve Belaruslu bilgisayar korsanları tarafından yapıldığına dikkat çekti.

Yazılım devi ayrıca Ukrayna'nın haricinde 42 ülkedeki 128 kuruluşun ağına izinsiz giriş denemeleri yapıldığını ortaya koydu. NATO üyelerinin hedef alındığını söyleyen Microsoft, son iki aylık süreç içerisindeki Rusya saldırılarının yüzde 29'unun başarılı olduğunun altını çizdi.

Microsoft'un Türkiye ve diğer ülkeleri siber savaş hakkında uyaran raporunda şu ifadeler kullanıldı:

Rus faaliyetleri Baltık ülkelerini hedef aldı ve son iki ay içinde Danimarka, Norveç, Finlandiya, İsveç ve Türkiye'de bilgisayar ağlarını hedefleyen benzer faaliyetlerde artış oldu. Diğer NATO ülkelerinin dışişleri bakanlıklarını hedef alan benzer faaliyetlerin arttığını da gördük.

Microsoft, hem şirketlerin hem de hükümetlerin bulut ağlarına güvenmesi gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca vatandaşları da Rus hackerlar tarafından başlatılan sosyal medya operasyonlarına karşı uyardı. Şirket, Ukrayna halkına yönelik Rus propagandasının yüzde 216 civarında arttığını söyledi.

Peki siz Türkiye için yapılan siber savaş uyarısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

Microsoft, Ukrayna, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Microsoft uyardı: Türkiye her an siber savaşa girebilir! - Son Dakika

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