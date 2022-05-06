Microsoft üzgün: Kullanıcılar bir türlü Windows 11'e geçmiyor! - Son Dakika
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Microsoft üzgün: Kullanıcılar bir türlü Windows 11'e geçmiyor!

06.05.2022 16:26
Microsoft üzgün: Kullanıcılar bir türlü Windows 11'e geçmiyor!

AdDuplex, en popüler Windows sürümlerini açıkladı. Rapora göre Windows 11, düşük kullanım oranıyla Microsoft'u hayal kırıklığına uğrattı.

2021'in sonlarına doğru kullanıma sunulan Windows 11, yeni bir sürüm olması nedeniyle ilginç hatalarla gündeme gelebiliyor. Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan Nisan 2022 güvenlik güncellemesinin ardından Chrome ve Edge gibi tarayıcıların 0xc0000022 hatası nedeniyle çalışmadığı işletim sistemi, doğal olarak kullanım oranlarında da Microsoft'u memnun edemiyor. AdDuplex'e göre Windows 11, yaygınlaşma hızı konusunda beklentilerin altında kaldı.

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Windows 11 sürümüne geçiş hızları azaldı

Aylık yayınladığı raporlarla Windows sürümlerinin kullanım oranlarını gözler önüne seren AdDuplex, kısa süre önce Nisan 2022 verilerini paylaştı. Rapora göre geçtiğimiz ay Windows 11'in aksine Windows 10'un kullanım oranlarında ciddi bir artış yaşandı.

Microsoft üzgün: Kullanıcılar bir türlü Windows 11'e geçmiyor!

Nisan 2022'de en çok tercih edilen sürüm Windows 10 21H2 oldu. İki aydır zirvede bulunan 21H2'nin kullanım oranı nisan ayında yüzde 6,5 oranında arttı ve toplamda yüzde 35 seviyelerine çıktı. En çok kullanılan ikinci Windows sürümü ise Windows 10 21H1 diyebiliriz. Bu da geçtiğimiz ay yalnızca yüzde 0,1'lik bir düşüş yaşadı ve genel anlamda kullanıcılarını korudu.

Son zamanlarda yaşanan güncelleme sorunları nedeniyle gündemden düşmeyen Windows 11, kullanım oranlarında Microsoft'u memnun edemedi. Gerek donanım gereksinimleri gerekse hatalarla kullanıcıları biraz tedirgin eden sürüm, nisan ayında yalnızca yüzde 0,3 lük bir artış yaşadı. İşletim sisteminin toplam kullanım oranı da yüzde 19,4.

Microsoft üzgün: Kullanıcılar bir türlü Windows 11'e geçmiyor!

Not: Bu veriler, AdDuplex SDK v.2 ve üstünü kullanan 5 bin Windows Store uygulamasından alınıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kullanıcıların Windows 11'e temkinli yaklaşmasının ana nedeni ne olabilir? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

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