Microsoft ve Huawei'ye '5G' davası başladı - Son Dakika

Microsoft ve Huawei'ye '5G' davası başladı

ANTALYA'da, koronavirüs salgınına neden olduğu ileri sürülen 5G teknolojisini yaygınlaştırmaya çalıştıkları gerekçesiyle Microsoft ve Huawei'ye açılan davanın görülmesine başlandı.

ANTALYA'da, koronavirüs salgınına neden olduğu ileri sürülen 5G teknolojisini yaygınlaştırmaya çalıştıkları gerekçesiyle Microsoft ve Huawei'ye açılan davanın görülmesine başlandı.

Antalya 1. Tüketici Mahkemesi'nde açılan davanın dilekçesinde, uluslararası araştırmalara göre, Huawei P40 ve Microsoft/ Nokia'nın yaptığı anlaşmalar ve elde ettikleri teknolojiyle, insan sağlığının bozulmasına neden olan ve koronavirüs salgınının ortaya çıkmasına yol açan asıl nedenin, 5G teknolojisi olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Vakaların yüzde 53'ünün tespit edildiği İstanbul'da en riskli ilçeler belli oldu
Cezaevinden izinli çıkan şahıs, eski karısı tarafından sokak ortasında başından silahla vuruldu
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz
5G teknolojisi kullanımının Covid-19 salgınına sebep olduğu veya en azından salgında rol aldığı, bu teknolojiyi kullandığı ve katkı sağladığı iddiasıyla Microsoft ve Huawei'ye yönelik davanın görülmesine başlandı. İlk duruşmaya, şirketlerden davacı olan Muammer Karabulut ve avukatı ile Microsoft ve Huawei'nin avukatı katıldı. Duruşmada, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun yazısı ile gazeteci- yazar Abdurrahman Dilipak'ın asli müdahillik talebi dosyaya eklendi.

Davacı Karabulut'un dava dilekçesinin okunduğu duruşmada, 5G teknolojisi kullanımının Covid-19 salgınına sebep olduğu ve bu salgında önemli rol aldığı belirtildi. Bu teknolojiyi kullanan ve katkı sağlayan Microsoft ve Huawei şirketleri Türkiye temsilcilerinin insan sağlığını hiçe saydığı kaydedilen dilekçede, 5G ile ilgili sistemlerin kurulması ve reklam yapılmasının engellenmesi talep edildi.

Huawei vekili Refik Güner ise ülkede 5G kullanımı için henüz bir yetkilendirme yapılmadığından dava açılmasında hukuki yarar bulunmadığını ifade etti.

Microsoft avukatı Hüseyin Yazar ise şirketin, tüketicilere böyle bir hizmet sunmadığını, ne Türkiye'de ne de yabancı ülkelerde gerçekleştirmediğini söyleyerek, davanın reddine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme hakimi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na yazı yazılarak, 5G teknolojisiyle yapılan bilimsel çalışmaların ülkedeki durumunun sorulması ve delillerin toplanması için duruşmayı erteledi.

Duruşma sonunda açıklama yapan Muammer Karabulut, bu davanın dünyada bir ilk olduğunu ve emsal değeri taşıdığını ifade etti. Karabulut, bu davanın olumlu sonuçlanması halinde adı geçen firmaların ürünlerinin Türkiye'den toplatılacağı ve Covid-19'dan zarar görenler için de tazminat yolunun açılacağını sözlerine ekledi.


Koronavirüs, Microsoft, Huawei, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 16:09 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Microsoft ve Huawei'ye '5G' davası başladı - Son Dakika

Son Dakika

22:37 Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi 21:46 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Teknik direktör konusunda bir kişiye odaklandık 21:33 Cezaevinden izinli çıkan şahıs, eski karısı tarafından sokak ortasında başından silahla vuruldu 21:25 Soylu, HDP'li Buldan'ın La Casa De Papel paylaşımına Dağ 2'den alıntıyla yanıt verdi 20:58 Bahçeli'nin sosyal medya kararından sonra MHP'liler hesaplarını askıya alıyor 20:34 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz 20:24 Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, "Yeni dönemde okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi 20:16 Cem Yılmaz, Netflix'le arayı düzeltti 19:56 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı 19:53 Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı 19:38 Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı 18:24 Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest bırakıldı 18:20 Yaz ortasında sıcaklar kavururken Süphan beyaza büründü 18:07 F.Bahçe ile anlaşan Caner Erkin, Mert Hakan'a verilen 15 milyon TL'yi duyunca arıza çıkardı 16:25 Para için arkadaşını testereyle doğrayan yabancı uyruklu şahsa müebbet hapis cezası verildi
Evinden cephanelik çıkan şahıs, "koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı
15:45
Öldürülen işitme engelli gencin ağabeyi konuştu: "Beni kurtarın" bile diyemeyecek bir çocuktu
14:58
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
14:54
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak
14:47
Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
14:29
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
14:02
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
11:20
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
11:14
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Emre Kılınç transferini bitirdi
10:27
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
09:16
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
07:29
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 22:42:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Microsoft ve Huawei'ye '5G' davası başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]