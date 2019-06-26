Son Dakika Haberleri: Microsoft ve Intel, Huawei'ye desteğini sürdürecek
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Microsoft ve Intel, Huawei'ye desteğini sürdürecek

1 saat önce

ABD ile Çin arasındaki ekonomik gerginliğin doğrudan yansıdığı Huawei-Google ilişkisinin durumu belirsizliğini korurken Huawei akıllı telefonların yanısıra bilgisayar tarafında da ABD'li şirketlerle sorun yaşamıştı.

Microsoft ve Intel, Huawei'ye desteğini sürdürecek, System.String[]
ABD ile Çin arasındaki ekonomik gerginliğin doğrudan yansıdığı Huawei- Google ilişkisinin durumu belirsizliğini korurken Huawei akıllı telefonların yanısıra bilgisayar tarafında da ABD'li şirketlerle sorun yaşamıştı. Microsoft, uygulama mağazasından Huawei marka dizüstü bilgisayarları kaldırmıştı. Öte yandan Windows 10 işletim sisteminin Huawei marka bilgisayarlara olan desteğini keseceği yönünde iddialar da ortaya atılmıştı.

Yaşanan bu gelişmelerle ilgili Microsoft'tan yapılan açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Microsoft, "Huawei cihazlara sahip olan müşterilerimize yazılım güncellemelerini sunmaya devam edebileceğiz" şeklinde açıklama yaptı.

ABD merkezli işlemci üreticisi Intel'den de Microsoft'a benzer bir açıklama geldi. Şirket, Huawei cihazlara güvenlik güncellemelerini ve sürücülere olan desteğini sürdüreceğini duyurdu.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:47 Kaynak: DHA
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