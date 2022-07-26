Microsoft ve Sony'den yeni konsollar geliyor! - Son Dakika
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Microsoft ve Sony'den yeni konsollar geliyor!

26.07.2022 23:06
Microsoft ve Sony'den yeni konsollar geliyor!

PlayStation 5 Pro çıkış tarihi belli oldu. Ayrıca Xbox Series S ve X modellerinin de donanımı yenilenecek.

Microsoft ve Sony arasındaki konsol yarısı tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak 2020'nin Kasım ilk olarak Xbox Series S ve X, ardından PlayStation 5 tanıtıldı. Şimdi ise iki tarafın da yeni cihazlarını tanıtmak için gün saydığı ortaya çıktı. İşte PlayStation 5 Pro çıkış tarihi…

PlayStation 5 Pro çıkış tarihi belli oldu! Xbox Series S ve X yenilenecek

Microsoft ve Sony'nin AMD ile olan işbirliği oldukça tatmin eden sonuçlar ortaya koydu. Özellikle bu konsollarda yer alan çiplerin RDNA2 GPU birimleri şirketlerin optimizasyonu ile birlikte beklenenin üzerinde performans getirdi.

Microsoft ve Sony'den yeni konsollar geliyor!

Bugün ortaya çıkan bilgilere göre ise bu işbirliği devam edecek. Hatta ilgili çalışma sürecinin şu anda sürdüğü belirtiliyor. Bu kapsamda ise yeni konsolları 2023 yılının son çeyreğinde görmemiz muhtemel. Fakat piyasadaki çip krizi benzeri sorunların devam etmesi halinde 2024'ün ilk çeyreğine sarkma ihtimalinin de kuvvetli olduğu söyleniyor.

Microsoft, Xbox konsollarının hızına hız katıyor

Yeni gelecek cihazlara baktığımızda ise Sony, Slim modeli yerine direkt olarak Pro'ya yönelecek. Yani ilk önce PlayStation 5 Pro karşımıza çıkacak. Zira oldukça bu cihazların artık ince kasalı modellerini maliyetini ciddi oranda artırmadan veya performansını kısıtlamadan yapmak pek mümkün görünmüyor.

En azından günümüz teknolojisi bunu gerektiriyor. Tabii 2-3 yıl sonra güç tüketimi çok daha düşük olan ve yakın performans sunan farklı bir yonga kullanılarak yapılabilir. Fakat şu an için hedefin daha yüksek performans olduğu belirtiliyor. Öyle ki 8K görüntü çıkışı sağlayacakları iddia ediliyor. Ancak asıl odak tüm oyunlar için 4K desteği olacak.

Microsoft tarafında da yeni konsolların çıkış tarihi oldukça yakın. Fakat yeni bir modelden ziyade mevcutların donanımının güçlendirileceği söyleniyor. Üstelik yalnızca performansı yüksek olan Series X değil, S modeli de dahil. Yani 2020'de olduğu gibi peş peşe tanıtıldıklarını görebiliriz.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

PlayStation 5, Microsoft, Sony, xbox, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Microsoft ve Sony'den yeni konsollar geliyor! - Son Dakika

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