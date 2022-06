MICROSOFT VE SONY – İki Dev Şirketten Hangisi DAHA BÜYÜK?

İki dev şirket: Microsoft ve Sony. Peki hangisi daha büyük? Bu sorulara cevap bulmak için önce bu rekabete ışık tutmalıyız.

Microsoft ve Sony rekabeti

Dilerseniz Microsoft ve Sony rekabetine bir göz atalım. Oyun denildiğinde akla klasik başyapıtlar gelmektedir. Klasik başyapıtlar denildiğinde ise oyunu geliştiren, arkasında duran bir şirket veya bir platform olduğunu görürüz. Bu şirketlerin ve platformların sayısı ve aralarındaki rekabet son dönemde hızlı bir artış gösterdi. Rekabet ve oyun şirketleri bir araya gelince de aklımıza hiç şüphesiz oyun sektörünün iki devi olan Microsoft ve Sony geliyor. Microsoft ve Sony, geçmişten bugüne sergilediği performans, çağa ayak uydurabilme ve pazarlayabilme yetenekleriyle bu platformların başındaki iki şirket olmayı hak etti diyebiliriz. Eleştirmenlere göre bu iki şirketin çalışanlarına sağladığı İmkan, neredeyse sınırsız denebilecek kadar fazla. Bu da işçilerin motivasyonunu yükselten bir diğer faktör olarak karşımıza çıkıyor.

Microsoft ve Sony markalarının tamamen nesnel değerlendirmelere dayanan sonuçlarını göz önünde bulunduralım:

Microsoft'un değeri 2021 senesinde yapılan araştırmalara göre 1,89 trilyon dolarken Sony'nin değeri 124,8 milyar dolar. Ayrıca geçtiğimiz senelerde Microsoft'un elindeki nakit paranın 140 milyar dolar olduğu bilgisi sızdırıldı. Buna karşılık Sony'nin elindeki nakit para yalnızca 45 milyar dolar. Ayrıca son yapılan araştırmalar Sony'nin değerinin açık bir şekilde düştüğünü gösteriyor.

NPS (Müşterilerin ilgi ve tavsiye etme oranları) puanlarına bakıldığı zaman neredeyse eşit bir görüntü ortaya çıkıyor. Microsoft ürün kalitesi bakımından 4.2/5 alırken Sony 4.3/5 alıyor. Fiyatlandırma bakımından iki şirketin de puanları eşit ve 4/5. Müşteri servisi bakımından puanlandığında ise Microsoft 4.1/5 alırken Sony 4/5 almış.

Microsoft ve Sony çalışanlarının CEO'larına verdikleri puan ve bakış açısına göre değerlendirecek olursak Microsoft CEO'su Satya Nadella'nın bir adım önde olduğunu görüyoruz. Satya Nadella çalışanlarından 84/100 puan alırken Sony CEO'su Kenichiro Yoshida ancak 76/100 alabilmiş.

Microsoft ve Sony'nin cinsiyet puanlarını değerlendirecek olursak Microsoft ezeli rakibinden burada da önde olmayı başarıyor. Microsoft 76/100 alırken Sony 62/100 alıyor.

Bu iki şirketin çeşitlilik puanlarını inceleyecek olursak; Microsoft 75/100 alırken Sony 69/100 ile rakibinin gerisinde kalıyor.

Microsoft ve Sony'nin avantaj ve avantaj skorları karşılaştırıldığında Microsoft'un 84/100 aldığını görürken Sony'nin 77/100 aldığını görmekteyiz. Ayrıca Microsoft, iletişim ve müşteri desteği konusunda kendisini yeterli görürken Sony ürün ve mühendislik kısmında kendisini yeterli görüyor.

Microsoft ve Sony'de profesyonel gelişim puanları baz alındığında Microsoft 62/100 alırken Sony 56/100 alarak ezeli rakibinin arkasında kalıyor. Ayrıca Microsoft bu konuda da müşteri desteği ve iletişim ağırlıklı yaklaşıldığını ifade ederken Sony tasarım ve mühendislik konusundan ödün vermediğini bizlere aktarıyor.

Liderlik kültür derecelendirmeleri konusunda Microsoft 77/100 lük puanıyla rakibini tine geçmiş durumda. Sony ise ancak 69/100 almış durumda.

Tazminat kültür derecelendirmesine bakacak olursak burada da Microsoft çalışanlarının Sony çalışanlarına göre, şirketlerine daha yüksek puanlar verdiğini görüyoruz. Tazminat paketleri ve zam konusunda sorulan sorulara göre Microsoft 82/100 alırken Sony 73/100 ile rakibinin arkasında kalıyor.

İş arkadaşlığı, ekip ve takım kültürü denildiğinde de Microsoft'un rakibine karşı üstünlüğü bulunuyor. Microsoft bu türde 79/100 alırken Sony 73/100 ile rakibinin arkasında bulunuyor.

Çevre kültürü derecelendirmesi konusunda iki şirketin birbirine yakın puanları bulunsa da Microsoft rakibinin önünde. Microsoft 73/100 alırken Sony 69/100 alıyor.

Duyarlılık ve duygu kültürü baz alındığında ise Microsoft'un Sony karşısında yine üstün olduğunu görebiliyoruz. Microsoft 79/100 alırken Sony 73/100 alarak ezeli rakibinin arkasında kalıyor.

Microsoft ve Sony Avantajları. Hangisi daha avantajlı?

Hangisi daha avantajlı kısmına gelecek olursak genel olarak Xbox ve PlayStation konsollarından yola çıkarak bir kıyaslama yapacağız. İki tarafından da hiç şüphesiz rakibine kıyasla çok daha iyi olduğu konular bulunuyor. Dilerseniz hemen bir göz atalım.

Microsoft avantajlarından başlayacak olursak:

Microsoft'un Xbox Oyun fiyatları, Sony PlayStation oyunlarına göre daha düşük. Bu da özellikle Türkiye'deki oyuncuların isteyeceği en önemli şeylerden bir tanesi.

Microsoft Xbox Game Pass adında bir abonelik hizmeti sunuyor. Bu hizmete göre her ay değişmekte olan çoğu büyük bütçeli oyunu ücretsiz bir şekilde oynayabiliyorsunuz.

Microsoft dünyada destekçisi rakiplerine göre daha fazla olan şirket konumunda.

Satın aldığı oyun şirketleriyle rakiplerine gözdağı vermesini bilen bir şirket. Son olarak, Activision Blizzard'ı 68,7 milyar dolar gibi rekor bir fiyata satın aldığını açıkladı. Bu açıklamadan sonra en yakın rakibi olan Sony piyasa hisseleri ciddi oranda düştü.

Şimdi de Sony avantajlarına göz atalım:

Sony rakiplerine göre, mühendislik alanına daha fazla yatırım yapıyor. Büyük mühendisler de büyük konsollar yapma konusunda Sony'nin isteklerine paralel gidiyor.

Exclusive oyun(yalnızca tek bir platformda piyasaya sürülen oyunlar) konusunda hiç şüphesiz Sony, rakiplerine göre bir hayli önde. Ghost Of Tsushima, The Last Of US Part 2, Horizon Zero Dawn gibi büyük bütçeli oyunlar yalnızca küçük bir örnek.

Sony, PlayStation konsolları için PlayStation Plus adında abonelik hizmeti sunuyor. Bu hizmet PlayStation oyunlarını çevrimiçi oynamanıza olanak sağlıyor. Ayrıca bu hizmet size, bazı oyunlarda indirim yaparken bazı oyunları da ücretsiz bir şekilde veriyor.