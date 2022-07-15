Microsoft, Windows 11 ile yılların alışkanlığından vazgeçiyor! - Son Dakika
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Microsoft, Windows 11 ile yılların alışkanlığından vazgeçiyor!

15.07.2022 21:00
Microsoft, Windows 11 ile yılların alışkanlığından vazgeçiyor!

Windows 11, güncelleme konusunda değişikliğe gidiyor. Artık Windows 11 kurulumu esnasında güncelleme de yükleyebileceksiniz.

Microsoft'un en yeni işletim sistemi Windows 11, güncelleme konusunda yeni bir döneme giriyor. Yazılım devinin açıklamasına göre, Insider programına kayıt olan kullanıcılar Windows 11'i ilk defa kurdukları sırada en son güncellemeyi de yükleyebilecek.

Önemli güncellemeler, Windows 11 kurulumunda yüklenebilecek

Windows'un farklı sürümlerini kullanan kişilerin yıllardır alıştığı bir durum nihayet sonlanacak gibi gözüküyor. Windows 11 kurulumu esnasında önemli bazı güncellemeleri indirmek mümkün olacak. Bu sayede yeni işletim sistemine geçiş yapmak daha kolay hale gelecek.

Halihazırda bilgisayarınıza yeni bir işletim sistemi kurarsanız, kurulum esnasında güncelleştirmeleri otomatik olarak denetler, ancak sizin isteğiniz olmadan otomatik kurulum yapmaz. Windows 11 güncellemesini, kurulumun bitmesinden sonra indirmeyi başlatabilir veya iptal edebilirsiniz.

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Fakat Microsoft, Windows 11 22H2 sürüm güncellemesi ile birlikte eski bir alışkanlığından daha vazgeçmeye hazırlanıyor. Artık Windows 11'in ilk kurulumuyla birlikte önemli güncellemeler de yüklenecek. Bu sayede işletim sisteminin en yeni özelliklerini kurulumundan ardından test etme şansınız olacak.

Yazılım devinin yeni kararı, özellikle sıfır dizüstü bilgisayar alan kullanıcıları sevindirecek gibi duruyor. Örneğin, şu an sıfır bir bilgisayar alırsanız, büyük ihtimalle Windows 11'in ilk sürümüyle gelecek ve en yeni güncellemeleri kurmanız gerekecek.

Windows 11 build 22000.829 ile sunulacak bu yenilik, şimdilik sadece Insider programına kayıtlı Microsoft hesapları tarafından test edilebilir. İsteğe bağlı güncellemenin önümüzdeki haftaya kadar sunulması bekleniyor.

Windows 11 güncelleme değişikliği hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Lütfen düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Microsoft, Windows 11 ile yılların alışkanlığından vazgeçiyor! - Son Dakika

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