Microsoft, Xbox Cloud Gaming'i beta sürümüyle PC'ye getiriyor!

Xbox Game Pass Ultimate üyeliğine ihtiyacınız olacağı Cloud Gaming beta sürümünün PC'de resmi olarak başladığını duyuruldu.

Microsoft ayrıca beta sürümünü ağ durumuyla ilgili yeni göstergeler ve denetleyici desteği hakkında bilgilerle güncelledi. Sosyal özellikler de davetleri desteklemek için genişletildi, oyunların bulut sürümlerinin oyuncularının oyunları yükleyen arkadaşlarıyla atlamasına izin verildi.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız.

Xbox Cloud Gaming Beta'sına katılan 22 ülke arasında Türkiye yer almadı. Abonelik fiyatları ilk ay 1 dolar devamında aylık 14.99 dolar olarak belirlendi.

Xbox Cloud Gaming'i kullanabilmeniz için internet upload'unuzun minimum 4,75 Mbps olması lazım, önerilen upload ise 9 Mbps veya daha üstü. Gecikme maksimum 125 ms, minimum ise 60 ms altı öneriliyor.