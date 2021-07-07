Microsoft, Xbox için kendi DLSS teknolojisini yapacak!

Microsoft, kendi çözünürlük ölçekleme teknolojisi üzerinde çalışmaya başlayacak. Şirket, yüksek kaliteli grafikleri korurken oyunun akıcı kalmasına yardımcı olması beklenen yeni nesil konsollarında yükseltme kullanmak istiyor. Microsoft'un üzerinde çalıştığı söylenen çözümler yapay zekadan faydalanacak ve her şey biraz Nvidia'nın DLSS teknolojisine benzeyecek.

Microsoft'un resmi web sitesinde yayınlanan yapay zeka mühendisliği ile ilgili iş teklifleri oluşturuldu. Bunlardan birinin açıklaması (kıdemli bir yazılım mühendisi pozisyonu) ise şöyle:

"Xbox, geleneksel işleme algoritmalarını daha verimli hale getirmek ve daha iyi alternatifler sağlamak için makine öğreniminden yararlanıyor. Xbox grafik ekibi, milyonlarca oyuncuyu memnun etmek için grafik yazılımında makine öğrenimi algoritmaları uygulayacak bir mühendis arıyor. Bilgisayar grafikleri ve oyunlarda büyük bir etki yaratın."

Adaylar için gereksinimler, 5 ila 10 yıllık profesyonel yazılım geliştirme deneyimi ve pozisyona bağlı olarak bazı makine öğrenimi veya veri bilimi deneyimi. Yeni ölçeklendirme teknolojisinin tanıtılmasının, tıpkı Nvidia'nın DLSS'sinde olduğu gibi doğrudan daha iyi performansa dönüşecek olan konsol bileşenleri üzerindeki yükün hafifletilmesine yardımcı olması bekleniyor.

Microsoft'un da katılmak istediği Makine Öğrenimi altyapısıyla çalışan DLSS gibi teknolojiler gelecekte oldukça yaygınlaşacak. DLSS gibi teknolojiler, grafik işlemcisine yük olmadan, yapay zeka ve makine öğrenimi kullanarak, oynadığınız oyunun daha yüksek çözünürlüklü ve yapay görüntülerini oluşturuyor.

Bu algoritma, oynadığınız oyunun daha iyi çözünürlüklü haline benzer bir görüntü sunmak için sürekli öğreniyor ve kendini eğitiyor. Üstelik bunu yapmak için ekran kartına da yük olmuyor, geliştirilmiş yapay görüntüleri kullanıyor.