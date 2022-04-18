Microsoft, Xbox'ın oynaması ücretsiz oyunlarına reklam getiriyor

Microsoft'un avatar görünümleri veya oyun lobilerinde video olarak gösterilmesi gibi reklamları başka nasıl uygulamayı planladığı belli değil. Ancak, bildirildiği üzere Microsoft'un reklamları oyuncuları "rahatsız edebileceğinden" endişe duyduğu ve programa yalnızca belirli markaların girmesine izin vermek için "özel bir pazar yeri" oluşturmayı planladığı söylendi.

ÜCRETSİZ OYUNLARA REKLAM GELİYOR

Microsoft, reklam verenlerin oynaması ücretsiz Xbox oyunlarına reklam yerleştirmesine izin vermek istiyor ve şu anda oyun içi envanter oluşturulabilecek ve reklamları yerleştirmek için reklam ajanslarıyla birlikte çalışabilecek reklam teknolojisi şirketlerini belirledi.

Xbox, reklam verenlerin kullanabilmesi için oynaması ücretsiz oyunlarının içerisine reklam panoları yerleştirmeyi planladığı söyleniyor. Bu sayede oyun akışınız bozulmayacak ve reklamlar da oyun içerisinde yer alabilecek. Şirket, bu projeyi 2022'nin üçüncü çeyreğinde aktif hale geçirmeyi düşünüyor.