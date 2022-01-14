Microsoft kararını verdi, bir devir sona eriyor! Xbox One konsolları artık üretilmeyecek

Microsoft tüm Xbox One konsollarının üretimini durdurduğunu bildirdi. Şirket, perşembe günü yaptığı açıklamada bu kararın 2020 yılına dayandığını söyledi.

XBOX ONE ÜRETİMİ DURDURULUYOR

Xbox Başkanı Phil Spencer, geçtiğimiz günlerde New York Times'a verdiği bir demeçte, şirketin mevcut nesil konsolları Xbox Series X ve Series S'in önceki nesil Xbox'lardan daha hızlı satış yaptığını söyledi. Bu nedenle Xbox, yeni nesil konsollara odaklanabilmek için 2013 yılında piyasaya sürülen Xbox One'ın üretimini durduracağını açıkladı.

YENİ NESİL KONSOLLARA ODAKLANACAK

Microsoft, Xbox Series X ve Series S'in Kasım 2020'de piyasaya sürülmesinden önce Xbox One X ve Xbox One S'in üretimini durdurmuştu. Microsoft aynı yıl standart Xbox One S'in dijital üretimini de sonlandırmıştı. Xbox'ın yaptığı son hamle ile yeni nesil konsollara odaklanacağı açıkladı.

SONY'YE KARŞI TERS HAMLE

Microsoft'un Xbox One konsolunu durdurduğunu açıklaması, rakip firma Sony'nin PlayStation 4'ü bu yıl da üretmeye devam edeceğini söyleyen bir rapordan kısa bir sonra geldi. Sony, ilk olarak PlayStation 4 üretimini 2021'de durdurmayı planlıyordu, ancak 2022'de bunlardan bir milyon adet daha üreteceğini açıkladı.