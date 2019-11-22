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Microsoft yasaklı Huawei'ye satış yapabilmek için lisans aldı
6 saat önce
Microsoft Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım listesine koyduğu Huawei'ye yazılım satabilmek için gerekli lisansı aldığını açıkladı
Microsoft Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım listesine koyduğu Huawei'ye yazılım satabilmek için gerekli lisansı aldığını açıkladı.
Şirketten yapılan yazılı açıklamada ABD Ticaret Bakanlığı'nın Miscrosoft'un Huawei'ye yazılım satabilmek için başvurduğu lisansı 20 Kasım'da onayladığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:34
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