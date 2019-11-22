Son Dakika Haberleri: Microsoft yasaklı Huawei'ye satış yapabilmek için lisans aldı
Son Dakika Dünya Microsoft yasaklı Huawei'ye satış yapabilmek için lisans aldı - Son Dakika Dünya

Microsoft yasaklı Huawei'ye satış yapabilmek için lisans aldı

6 saat önce

Microsoft Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım listesine koyduğu Huawei'ye yazılım satabilmek için gerekli lisansı aldığını açıkladı

Microsoft yasaklı Huawei'ye satış yapabilmek için lisans aldı, System.String[]

Microsoft Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım listesine koyduğu Huawei'ye yazılım satabilmek için gerekli lisansı aldığını açıkladı.


Şirketten yapılan yazılı açıklamada ABD Ticaret Bakanlığı'nın Miscrosoft'un Huawei'ye yazılım satabilmek için başvurduğu lisansı 20 Kasım'da onayladığı belirtildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Microsoft, Huawei, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:34 
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