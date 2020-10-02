Microsoft Yöneticisi Erkul, yeni teknoloji hamlesini duyurdu - Son Dakika

MİCROSOFT Türkiye'nin Kamu ve Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erdem Erkul, uluslararası rekabetçi teknoloji ve inovasyon alanında Türkiye'ye önemli katma değer sağlayacak bir projede yer almak üzere Microsoft Türkiye bünyesindeki görevinden ayrılacağını duyurdu.

Microsoft Türkiye bünyesinde 2 yılı aşkın süredir Kamu ve Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığını yürüten Erdem Erkul görevinden ayrılacağını duyurdu. Kasım ayında ayrılacak olan Erkul, bünyesinde yer alacağı Türkiye adına uluslararası rekabetçi teknoloji ve inovasyon yolculuğuna önemli katma değer sağlamayı hedefledikleri yeni projeleriyle ilgili Aralık ayında detaylı bilgi paylaşacağını bildirdi.

'MÜJDEMİ ARALIK AYINDA PAYLAŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM'Erkul veda mesajında, "Microsoft Türkiye bünyesinde 2 yılı aşkın süredir yürütmekte olduğum Kamu ve Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevimden 30 Kasım 2020'de ayrılıyorum. 2 yılı aşkın süredir yürüttüğüm görevim boyunca, ülkemizin dijital dönüşümüne katkı vermek amacı ile birçok kurum, STK'lar, Start- Up'lar, iş ortaklarımız ile çok değerli ve başarılı projelere imza attık. Salgın dönemine denk gelen son süreçte ise ekibimizle ve tüm paydaşlarımız ile ülkemize destek olduk. Bu projelerde emeği geçen tüm proje paydaşlarıma, öğrenme ve uygulama kültürü ile bana eşlik eden tüm çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Ülkemiz adına uluslararası rekabetçi teknoloji ve inovasyon yolculuğuna önemli katma değer sağlamayı hedeflediğimiz yeni hamlemiz ile ilgili müjdemi sizlerle Aralık ayında detaylı paylaşmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerine yer verdi.www.erdemerkul.com adresinden çalışmalarını duyuracağını belirten Erkul, teknoloji ile ilgili en güncel gelişmeleri web portalı ve sosyal medya platformlarından da paylaşmaya devam edeceğini vurguladı.E- DEVLET ALANINDA BİRÇOK ÖDÜL ALDI1999 yılında Türkiye'nin ilk web ve medya portalı olan Türkport Elektronik Yayıncılık ve İletişim A.Ş'de Kent Rehberi Muhabiri olarak çalışma hayatına başlayan Erkul, 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde akademisyen oldu. Erkul, 2005'te kurduğu Türkiye'nin ilk bilişim portalı olma özelliğine sahip e-Devlet bilgi portalı www.dijitaldevlet.net ve 2008 Şubat ayında kurduğu uluslararası e-devlet portalı www.digital-goverment.net ile Türkiye, Avrupa ve Amerika'da e-devlet alanında birçok ödüle layık görüldü.2008-2009 yıllarında doktora burslusu olarak National Center For Digital Government'ta çalışmalarda bulunan Erkul, 2009'da Massachusetts Üniversitesi'nde Kamu Politikaları, Girişimcilik ve e-Devlet konularında akademik çalışmalarına devam etti. Erkul, 2013 Haziran ayında Harvard Üniversitesi John F. Kennedy Kamu Yonetimi Okulu'nda Inovasyon için Ekonomik Kalkınma Programına katıldı. Doktorasını Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Yönetim Bilimleri Anabilim dalında yapan Erkul'un, Avrupa Profesyonel Bilişim Dernekleri Konseyi'nde TBD Temsilciliği görevi ve Türk- Amerikan Bilim Adamları Derneği (TASSA) üyeliği bulunuyor. Ayrıca, Avrupa Bilişim Dernekleri Konseyi (CEPIS) Başkan Yardımcılığı ve Türkiye Bilişim Vakfı yürütme kurulu üyeliklerini de sürdürüyor.

Erkul, 2010- 2013 yılları arasında Microsoft Türkiye Kamu İşleri, Akademik Programlar ve Sosyal Sorumluluk Programları Direktörlüğü, 2013- 2014 arasında ise Ortadogu Afrika Bölgesinde 79 ülkeden sorumlu Microsoft planlama direktörlüğü görevlerini, 2018 Temmuz- 2020 Kasım ayları arasında ise Microsoft Türkiye Kamu Sektörü ve Yatırımlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevini de yürüttü. Öte yandan Erkul, Harvard Business Review iş ve teknoloji dergilerinde makaleler kaleme aldı. TEDx konferansının da konuşmacılarından olan Erkul, Spotify üzerinden 'Dijital Dünya', 'Teknoloji ve Sosyoloji' podcast serilerini yayınladı ve YouTube üzerinden müzikten teknolojiye pek çok alanda yayınlar gerçekleştirdi.