Microsoft Zirvesi 2019 – Makronet
58 dakika önce
Bu yıl 6.sı gerçekleşen Microsoft Teknoloji Zirvesinde, dünyadan ve Türkiye'den müşteri başarı hikayeleri, sürpriz misafir konuşmacılar, Microsoft ve iş ortakları sunumları ve uçtan uca bulut tabanlı akıllı iş çözümleri, katılımcılar ile buluştu.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:33
Bu yıl 6.sı gerçekleşen Microsoft
Teknoloji Zirvesinde, dünyadan ve Türkiye
'den müşteri başarı hikayeleri, sürpriz misafir konuşmacılar, Microsoft ve iş ortakları sunumları ve uçtan uca bulut tabanlı akıllı iş çözümleri, katılımcılar ile buluştu.
Microsoft'un önemli partnerlerinden biri olan Makronet ise zirvenin öne çıkan isimlerindendi. Vizyonu ve tecrübesi ile geliştirdiği çözümleri son kullanıcının beğenisine sunan Makronet, katılımcılardan tam not aldı.
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