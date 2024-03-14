MicroStrategy, Bitcoin Yatırımına Tam Gaz Devam Ediyor - Son Dakika
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Kripto

MicroStrategy, Bitcoin Yatırımına Tam Gaz Devam Ediyor

MicroStrategy, Bitcoin Yatırımına Tam Gaz Devam Ediyor

Teknoloji ve yatırım şirketi MicroStrategy, kripto para birimi Bitcoin'e olan inancını pekiştirmek ve Bitcoin portföyünü genişletmek için 821,7 milyon dolarlık bir yatırım yaparak 12.000 Bitcoin satın aldı. MicroStrategy, Bitcoin'e olan bu yoğun ilgisiyle hisse senedi performansını da olumlu etkiledi.

14.03.2024 10:17  Güncelleme: 10:23
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Teknoloji ve yatırım şirketi MicroStrategy, kripto para birimi Bitcoin'e olan inancını pekiştirmek ve Bitcoin portföyünü genişletmek için 821,7 milyon dolarlık bir yatırım yaparak 12.000 Bitcoin satın aldı.

MicroStrategy, Bitcoin Yatırımına Tam Gaz Devam Ediyor

Teknoloji ve yatırım şirketi MicroStrategy, kripto para birimi Bitcoin'e olan yatırımını artırmak için 500 milyon dolarlık ek bir borçlanma planı açıkladı. Bu hamle, şirketin kısa süre önce tamamladığı 800 milyon dolarlık dönüştürülebilir borçlanma işleminin ardından gerçekleşti. Elde edilen gelirin, MicroStrategy'nin Bitcoin portföyünü genişletmek için kullanılacağı açıklandı.

Bunun yanında son yatırım turuyla birlikte MicroStrategy, 821,7 milyon dolarlık bir yatırım yaparak 12.000 Bitcoin satın aldı. Bu yeni alımlarla birlikte şirketin Bitcoin varlık sayısı 205.000'e ulaştı ve portföy değeri mevcut piyasa değerlerinde yaklaşık 15 milyar dolara yükseldi.

MicroStrategy'nin Bitcoin'e olan bu yoğun ilgisi, şirketin hisse senedi performansına da olumlu yansıdı. Şirketin hisseleri normal işlem saatlerinde yüzde 10,85 artarak 1.766 dolarlık tüm zamanların en yüksek kapanış değerine ulaştı. Bu, yılın başından itibaren hissenin yüzde 158'lik bir artış gösterdiği anlamına geliyor.

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Son Dakika Kripto MicroStrategy, Bitcoin Yatırımına Tam Gaz Devam Ediyor - Son Dakika

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