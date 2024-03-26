MicroStrategy'nin Bitcoin'e olan inancı hisse senedi fiyatını tarihi zirveye taşıdı - Son Dakika
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MicroStrategy'nin Bitcoin'e olan inancı hisse senedi fiyatını tarihi zirveye taşıdı

MicroStrategy\'nin Bitcoin\'e olan inancı hisse senedi fiyatını tarihi zirveye taşıdı

MicroStrategy, iş zekâsı platformundan kripto para birimi odaklı bir yatırım şirketine dönüşerek, hisse senedi fiyatında tarihi bir zirveye ulaştı. Şirketin hissesinin rekor kırması, MicroStrategy'nin 19 Mart'ta portföyüne eklediği 623 milyon dolar değerindeki 9.245 Bitcoin ile daha da önem kazandı. Bu olayların yanında Bitcoin piyasası da hareketli bir dönemden geçiyor.

26.03.2024 23:48
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MicroStrategy'nin Bitcoin'e olan inancı ve yatırımları, şirketin hisse senedi fiyatını tarihi zirveye taşıdı.

MicroStrategy'nin Rekor Kıran Yükselişi

MicroStrategy, iş zekâsı platformundan kripto para birimi odaklı bir yatırım şirketine dönüşerek, hisse senedi fiyatında tarihi bir zirveye ulaştı. Yahoo Finance verilerine göre, şirketin hisse senedi fiyatı, Salı günü rekor kırarak 1.909 dolar seviyesine ulaştı. Bu gelişme, son 24 saat içinde yaşanan yüzde 0,49'luk artışın ardından geldi ve hisse fiyatı, gün içinde 1.863 dolara geriledi. Şu anda, MicroStrategy'nin piyasa değeri 31,67 milyar dolar civarında.

Şirketin hissesinin rekor kırması, MicroStrategy'nin 19 Mart'ta portföyüne eklediği 623 milyon dolar değerindeki 9.245 Bitcoin ile daha da önem kazandı. Bu son yatırım, şirketin toplam Bitcoin sayısını 214.250'ye çıkararak, Bitcoin'in mevcut arzının yüzde 1'ine sahip olmasını sağladı. Son verilere göre şirket, şimdi Bitcoin arzının önemli bir kısmını kontrol ediyor.

Bu olayların yanında Bitcoin piyasası da hareketli bir dönemden geçiyor. Verilere göre Bitcoin'in fiyatı 26 Mart'ta 69,522.56 dolara ulaşarak son 24 saatte yüzde 0.82'lik bir düşüş yaşadı. Ancak Bitcoin fiyatı Salı günü erken saatlerde 71.000 doları aşarak, son 24 saat içinde 193 milyon dolarlık bir likidasyona yol açtı. Son olarak mevcut dinamikler, hem MicroStrategy hem de genel kripto para piyasası için önemli bir dönemin işaretleri olarak görülüyor.

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Son Dakika Kripto MicroStrategy'nin Bitcoin'e olan inancı hisse senedi fiyatını tarihi zirveye taşıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: MicroStrategy'nin Bitcoin'e olan inancı hisse senedi fiyatını tarihi zirveye taşıdı - Son Dakika
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