MicroStrategy Kurucusu Michael Saylor, Hisse Satışlarıyla Milyonlar Kazandı - Son Dakika
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Kripto

MicroStrategy Kurucusu Michael Saylor, Hisse Satışlarıyla Milyonlar Kazandı

MicroStrategy'nin kurucu ortağı Michael Saylor, şirket hisselerini satarak yaklaşık 370 milyon dolar kazanç elde etti. Şirketin hisse değerleri Bitcoin piyasasındaki yükselişlerle katlanırken, Saylor da Nisan 2024'e kadar devam edecek hisse satış planı çerçevesinde bu stratejiyi kullanarak dikkat çekti. Ayrıca MicroStrategy, son alımlarıyla kripto varlık alanındaki büyümesini sürdürmeye devam ediyor.

19.04.2024 21:00  Güncelleme: 21:12
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MicroStrategy'nin kurucu ortağı Michael Saylor, şirket hisselerini satarak büyük bir gelir elde etti. Bu satışlar, şirketin geçen yaz başlattığı ve Nisan 2024'e kadar devam edecek olan hisse satış planı çerçevesinde yapıldı. Bitcoin piyasasındaki yükselişlerle hisse değerleri katlanan şirket, bu stratejiyle de dikkat çekiyor.

Saylor'un Stratejik Satış Hamlesi Milyonlar Kazandırdı

Lider kripto para birimi Bitcoin'e olan yatırımlarıyla tanınan MicroStrategy Inc.'in kurucu ortağı Michael Saylor, şirket hisselerinin bir kısmını satarak yaklaşık 370 milyon dolar kazanç sağladı. Saylor, geçtiğimiz yaz şirket bünyesinde hazırlanan ve Nisan 2024'e kadar 400.000 hisse satışı yapmasına olanak tanıyan plan kapsamında bu satışları gerçekleştirdi.

Saylor, geçen Kasım ayında hisse satışı yapmayı planladığını duyurmuştu ve bir röportajında, "2014 yılında aldığım 400.000 hisselik stok opsiyonum önümüzdeki Nisan ayında sona erecek. Planım, 2 Ocak ile 25 Nisan tarihleri arasında, her işlem günü en fazla 5.000 hisse satmak." ifadesini kullanmıştı. Saylor, belirlenen hisselerin yüzde 90'ından fazlasını sattı.

Bir diğer yandan son verilere göre MicroStrategy'nin hisse senetleri, Mart ayı sonunda Bitcoin'in 73.000 doları aşarak rekor kırmasıyla üç katından fazla değer kazandı. Bununla birlikte MicroStrategy, geçen ay 623 milyon dolar karşılığında 9.245 Bitcoin (BTC) daha alarak toplam Bitcoin varlıklarını 214.246 BTC'ye yükselttiğini açıkladı. Bu yeni alımlarla birlikte MicroStrategy, kripto varlık alanındaki büyümesini sürdürmeye devam ediyor.

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Son Dakika Kripto MicroStrategy Kurucusu Michael Saylor, Hisse Satışlarıyla Milyonlar Kazandı - Son Dakika

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