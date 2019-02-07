Midder'den Cumhur İttifakı'na Destek

15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER) Diyarbakır İl Başkanlığı, Cumhur İttifakı'na destek vereceklerini açıkladı.

15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER) Diyarbakır İl Başkanlığı, Cumhur İttifakı'na destek vereceklerini açıkladı.



MİDDER Diyarbakır İl Başkanı Engin Altuğ, yaptığı açıklamada Cumhur İttifakı'na destek vereceklerini söyledi. Cumhur İttifakı sayesinde güzel günler göreceklerini belirten Altuğ, "Cumhur İttifakı'na desteğimiz tamdır. Allah'ın izni ile güzel günler göreceğiz, bu güzelim ülkemiz hepimize yeter. Cumhur İttifakı cumhurun ve milletin yanındadır. Cumhur İttifakı, milletin iradesidir, milletin egemenliğinin sesi olmanın adresidir. Elbette bu millet, milletin adamlarıyla kol kola yürümeye devam edecek. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan demek iş demek, AŞ demektir. Diyarbakır halkına iş ve aşın kapılarını açtıkları için değerli Cumhurbaşkanımıza ve değerli hükümetimize sonsuz teşekkür ediyorum. Evliyalar şehri, insanlık şehri Diyarbakır'ımız belediye seçimlerinde en güzel cevabı verecektir. Allah'ın izni ile Diyarbakır halkı Cumhur İttifakı ile AK Parti ve MHP'nin inançlı, milli ve manevi kadrolarına 31 martta güçlü destek verecek" dedi.



"15 temmuz ülkeye yapılan hain bir saldırıdır"



FETÖ'nün 15 temmuzdaki hain darbe girişiminin ardından artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını gördüklerini aktaran Altuğ, şöyle konuştu:



"Bugün Türkiye bunu yaşıyor, bir 15 temmuz öncesi var, bir 15 temmuz sonrası var. Terör her zaman insanlığı hedef almıştır, 15 temmuz gecesi alçakça darbe girişimi yapılmıştır. Devlet Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile milyonlarca vatansever meydanlara dökülmüştür. 15 temmuz ülkeye yapılan hain bir saldırıdır. Üç beş çapulcunun, devlet içinde hain olanların yapmak isteyip de halkın birlik ve beraberliğe ile vatan sevgisi ile bayrak sevgisi ile vatani için toprağı için milleti için canını seve seve verebilecek halkın iman dolu göğüsleri ile karşılaştılar ve püskürtüldüler. Kimseni yaptığı yanına kar kalmayacaktır. Hainler içimizde barınmayacaktır devletimiz bir bütündür asla kimse parçalayamaz." - DİYARBAKIR

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