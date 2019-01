Midder'den Kaymakamı Çiftçi'ye Plaket

15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER) Diyarbakır İl Başkanı Engin Altuğ, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkanı Abdullah Çiftçi 'yi makamında ziyaret etti. Başkan Altuğ, Çiftçi'ye Sur'a yaptığı hizmetlerden dolayı plaket sundu.MİDDER Diyarbakır İl Başkanlığı nezaket ziyaretleri kapsamında Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Abdullah Çiftçi'yi ziyaret etti. Ziyarete, İl Başkanı Engin Altuğ, Kayapınar İlçe Başkanı Sabah Karabat ve Sur İlçe Başkanı Abdulvahap Çubuk katıldı. Kente katkı sunan idarecilere ziyaretler düzenlediklerini belirten MİDDER İl Başkanı Altuğ, "Sur Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız Abdullah Çiftçi görev geldiği günden bu yana halkımız ile iç içe olup, devletin şefkatini halka sunan, halkın sorunlarını kendi sorunları gibi görüp çözen ve halk ile kucaklaşıp halkı seven bir değerdir. Böylesi güzel değerleri ziyaret etmek bizler için onurdur. Kaymakamımız Abdullah Beyefendi her daim taziyelerde, hasta ziyaretlerine katılıyor, okulları ziyaret edip birçok önemli kanayan yara olan kan davalarını barıştırıp, her iki aileyi aracı olarak bu insani görevi yerine getirmesi bizleri sevindirmektedir. Sur ilçesinde esnafları ziyaret ederek ve halkla iç içe olan sayın kaymakamımız, kısa sürede halkımızın gönlünde taht kurdu" dedi.Çiftçi'nin vatandaşlar tarafından gönlü gözü tok yardımsever bir başkan olarak görüldüğünü anlatan Altuğ, "Demek ki hizmet edeni halkımız onure eder. Bizler de her zaman yanındayız her konuda desteğimiz ve duamız olacaktır. Dini, dili, ırkı ne olursa olsun kapısını herkese açık tutmuş böylesi güzel bir kaymakamımıza, başkanımıza derneğimiz olarak bir plaket vermek için karar alıp bugün ise bu plaketi takdim ediyoruz" diye konuştuKaymakam Çiftçi ise, "Kapımız herkese açıktır, bizim derdimiz her daim hizmettir. Bizler devletimizin imkanlarını halkımıza sunmak için mücadele ediyoruz. Devletine ve bayrağına bağlı insanlara kapımız her daim ardına kadar açıktır. Diyarbakır'a hizmet benim için onurdur. Sizler gibi önemli STK 'ların bizleri ziyaret etmesi bizim için önemlidir. Memleketimiz için güzel ve insani hizmetler yapan kim olursa olsun her daim elimizden gelen ne varsa bizler de kendilerine destek olmak için hazırız. Yapılan nezaket ziyareti ve şahsıma verilen plaketten dolayı MİDDER İl Başkanı Engin Altuğ, Kayapınar İlçe Başkanı Sabah Karabat ve Sur İlçe Başkanı Abdulvahap Çubuk'a teşekkür ederim" ifadelerinde bulundu. - DİYARBAKIR