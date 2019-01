Midder'den Sider'e Nezaket Ziyareti

15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER) Diyarbakır İl Başkanı Engin Altuğ, Sur İş Adamları ve Toptancıları Derneği (SİDER) Başkanı Şükran Yılmaz'a nezaket ziyaretinde bulundu.MİDDER Diyarbakır İl Başkanı Engin Altuğ nezaket ziyaretleri kapsamında SİDER Başkanı Şükran Yılmaz'ı ziyaret etti. Altuğ'a MİDDER Sur İlçe Başkanı Abdulvahap Çubuk eşlik etti. Diyarbakır'da bulunan sivil toplum kuruluşlarının kendileri için önemli olduğunu, SİDER'in de kent için önemli sivil toplum kuruluşu olduğunu belirten Altuğ, "Bizler de MİDDER ailesi olarak SİDER Başkanı Şükran Yılmaz'a yapmış olduğu başarılı çalışmalarından dolayı hem nezaket hem teşekkür ziyaretinde bulunduk. Şükran Hanım, hem vatanını hem milletini seven bir başkan. Bizlere gösterdiği ilgi ve alaka da bizleri mutlu etti. Kendisi devletini, bayrağını, milletini seven kapısını herkese açan, dini dili, ırkı ne olursa olsun hiç ayırım yapmadan insanlara insanca davranan değerli bir insandır. Bizler için de kendisini ziyaret etmemiz mutluluk kaynağıdır" dedi.Yılmaz'ın çalışmalarını takdirle karşıladıklarını da anlatan Altuğ, "Bu güzel ilimize kim ne yaparsa, taş üstüne taş koyan kim olursa olsun her zaman yanlarındayız. Şükran Yılmaz devletini bayrağını halkını seven önemli bir değerdir. Böylesi güzel insanlarımızı ziyaret etme kararını yönetim kurulu olarak karar aldık. Kendisi de bizlere kıymetli zamanını ayırdı. Şükran Yılmaz memleketi Diyarbakır'a yatırım yaptı. İstanbul 'daki iş yerini kapatıp memleketine yatırım yapan bir çocuk annesi Şükran Yılmaz'ı tebrik ediyoruz. Yönetim kurulu olarak güzel hizmet yapan STK 'lara, daire müdürlerine plaket takdim ediyoruz. Şükran Yılmaz başkanımıza da plaketimizi sunduk" diye konuştu.SİDER Başkanı Şükran Yılmaz ise, "Kim olursa olsun kapımız herkese açıktır. Halkımız için yapabilecek ne varsa elimizden gelenin fazlasını yapmaya her daim hazırız. Bizler halkımız için varız. Bizleri ziyaret eden ve plaket takdim eden MİDDER Başkanı Engin Altuğ ve beraberinde gelen MİDDER Sur İlçe Başkanı Abdulvahap Çubuk'a sonsuz teşekkür ediyoruz. Diyarbakır'a hizmet benim için onurdur. Sizler gibi önemli STK'ların bizleri ziyaret etmesi bizim için önemlidir. Memleketimiz için güzel ve insani hizmetler yapan kim olursa olsun her daim elimizden gelen ne varsa bizler de kendilerine destek olmak için hazırız" ifadelerinde bulundu. - DİYARBAKIR