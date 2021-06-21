Mide ağrısına ne iyi gelir? Kıvrandıran mide ağrısı nasıl geçer, neden olur? Strese bağlı geçmeyen mide ağrısının nedenleri

Küçük büyük herkesin çektiği mide ağrıları geçici sürelerde olduğu gibi uzun dönemlere de yayılabilir. Gastrit, ülser ve reflü gibi midevi hastalıkların ana belirtileri arasında mide ağrısı ve ekşimesi gösterilmektedir. Sadece fiziksel nedenler değil birçok strese bağlı psikolojik faktörler de mide ağrılarının başlıca sebepleri arasında gösteriliyor. Sağlıklı beslenmeye dikkat etmek başta olmak üzere alınacak birçok önlem gece geçmeyen ve sırta kadar vuran mide ağrılarını en aza indirgemektedir. Bu haberimizde sizlerden gelen; mide ağrısına ne iyi gelir, mide ağrısı nasıl geçer, neden olur gibi soruların yanıtlarını paylaşıyoruz.

Mide Ağrısına Ne İyi Gelir?

Mide ağrısına iyi gelen besinler arasında: süt, tarçın, muz ve yoğurt gelmektedir.

Mide Ağrısına İyi Gelen Katı Gıdalar Hangileri?

Tarçın: Sabahları aç karnına bir çay ya da tatlı kaşığı tarçın yemek, mide ağrılarının hızla geçmesine vesile olmaktadır. Beslenme uzmanları tarafından sıklıkla önerilen tarçın, sütlü tatlıların ve salep gibi içeceklerin üstüne konularak da tüketilebilir.

Muz: Sporcuların bir numaralı tercihi olan muz meyvesi eklem ağrılarında olduğu gibi mide şikayetlerine de çözüm getiriyor. Öğün aralarında tüketilen muzlar, mide şikayetlerinin çok daha az hissedilmesini olanaklı hale getirmektedir.

Yoğurt: Özellikle spordan sonra mide ağrıması ve ekşimesi şikayeti sıklıkla görülmektedir. Bu, vücudun fazla zorlandığına dair bir işarettir. Yarım yağlı ya da laktozsuz yoğurtlar tüketilerek hem harcanan enerji geri kazanılabilir hem de midede ortaya çıkan ağrılar azaltılabilir.

Mide Ağrısına İyi Gelen İçecekler Hangileri?

Süt: Mide ağrısı ve yanması şikayeti bulunan kişiler bir yudum süt içerek bu şikayetlerinden kurtulabilir. Bir bardak süt içmek gaza neden olacağı için çok az miktarda içilmesi tavsiye edilmektedir.

Bitki Çayları: Papatya ve ada çayı başta olmak üzere birçok bitki çayı mide ağrılarını geçirmektedir.

Maden suyu: Yemeklerden on dakika sonra maden suyu içmek hem hazımsızlığa iyi geliyor hem de midenin çok daha rahat çalışmasını mümkün kılıyor.

Mide Ağrısı Nasıl Geçer?

Mide ağrısına iyi gelen besinleri sizler için katı ve sıvı şeklinde ayırdık. Mide ağrısı zamanlarında doğal olarak bu besinlerden faydalanabilirsiniz. Tabi ki, doktora başvurmak herhangi bir rahatsızlık için öncelikli tercih olmalıdır. Daha büyük sorunlarla karşılaşmadan önce muhakkak hekime başvurmanızı tavsiye ediyoruz.

Geçmeyen Mide Ağrısı Şikayetlerinden Kurtulmak için Neler Yapılmalı?

Uyku düzenine dikkat: Az uyku vücudun tüm sistemlerinin daha yavaş çalışmasına neden olur. Özellikle gece 23: 00 - 03: 00 aralıklarında uykuda olmaya dikkat edilmelidir.

Yatmak yerine oturmak: Yemekten hemen sonra yatmak yerine belli bir süre oturulmalıdır. İmkanı olanlar 10 - 15 dakika yürüyüşe çıkarak midenin çok daha sağlıklı çalışmasını sağlayabilir.

Mide Ağrısının Fiziksel Nedenleri Nelerdir?

Baharat ağırlıklı beslenmek: Kekik, pul biber ve nane gibi acısı yüksek olan baharatların yemeklerde yoğunluklu bir şekilde kullanılması mide ağrılarını tetikliyor. Aynı zamanda asitli içecekler ve turşular da özellikle belli bir yaş üstündeki kişilerin midelerinin ağrımasına neden oluyor.

Fast-food: Sürekli olarak fast-food tarzında yemek yiyen kişilerde mide şikayetleri sağlıklı beslenenlere oranla beş kat daha fazladır. Bunun önüne geçmek için katkısız ve doğal gıdalardan oluşan beslenme programları oluşturulmalı, bu programlara harfiyen uyulmalıdır.

Yemekten sonra hareket etmemek: Özellikle akşam yemeklerinden sonra hareket etmemek ve direkt olarak yatmak mideyi sıkıştırıyor. Sindirim sisteminin tam randımanlı çalışmaması ile birlikte hazımsızlık sorunları ortaya çıkmaktadır. Hazımsızlık ise başta mide ağrısı olmak üzere birçok belirtinin görülmesine neden olur.

Kış hastalıkları: Nezle ve grip olan kişilerde baş ve eklem ağrısının yanı sıra mide ağrıları da gözlemlenmektedir. Midesini üşüten kişilerde ağrılar çok daha şiddetli olabilir.

Psikolojik Mide Ağrısı Neden Olur?

Stres: Birçok farklı psikolojik neden ve ruh hali mide ağrılarına doğrudan doğruya sebebiyet veriyor. Bu psikolojik nedenlerin başında stres gelmektedir. Stresli bir yaşam süren kişilerde midevi problemler haf safhaya varabilir.

Kaygı: Anksiyete bozukluğuna kadar uzanan kaygı kişileri fiziksel olarak da etkiliyor. Kaygılı kişilerde mide ağrıları şikayetleri kronikleşerek kalıcı hale gelebilir.

Depresyon: Son olarak depresyona giren kişilerde halsizlik, baş ağrısı dışında mide ağrıları saptanmaktadır. Mutlu bir ruh hali olan kişilerde ise bu ağrılar kendiliğinden geçer.