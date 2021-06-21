Üye Girişi
Mide ağrısına ne iyi gelir? Kıvrandıran mide ağrısı nasıl geçer, neden olur? Strese bağlı geçmeyen mide ağrısının nedenleri - Son Dakika

Mide ağrısına ne iyi gelir? Kıvrandıran mide ağrısı nasıl geçer, neden olur? Strese bağlı geçmeyen mide ağrısının nedenleri

21.06.2021 18:15
Mide ağrısına ne iyi gelir? Kıvrandıran mide ağrısı nasıl geçer, neden olur? Strese bağlı geçmeyen mide ağrısının nedenleri, System.String[]

Küçük büyük herkesin çektiği mide ağrıları geçici sürelerde olduğu gibi uzun dönemlere de yayılabilir.

Küçük büyük herkesin çektiği mide ağrıları geçici sürelerde olduğu gibi uzun dönemlere de yayılabilir. Gastrit, ülser ve reflü gibi midevi hastalıkların ana belirtileri arasında mide ağrısı ve ekşimesi gösterilmektedir. Sadece fiziksel nedenler değil birçok strese bağlı psikolojik faktörler de mide ağrılarının başlıca sebepleri arasında gösteriliyor. Sağlıklı beslenmeye dikkat etmek başta olmak üzere alınacak birçok önlem gece geçmeyen ve sırta kadar vuran mide ağrılarını en aza indirgemektedir. Bu haberimizde sizlerden gelen; mide ağrısına ne iyi gelir, mide ağrısı nasıl geçer, neden olur gibi soruların yanıtlarını paylaşıyoruz.

Mide Ağrısına Ne İyi Gelir?

Mide ağrısına iyi gelen besinler arasında: süt, tarçın, muz ve yoğurt gelmektedir.

Mide Ağrısına İyi Gelen Katı Gıdalar Hangileri?

Tarçın: Sabahları aç karnına bir çay ya da tatlı kaşığı tarçın yemek, mide ağrılarının hızla geçmesine vesile olmaktadır. Beslenme uzmanları tarafından sıklıkla önerilen tarçın, sütlü tatlıların ve salep gibi içeceklerin üstüne konularak da tüketilebilir.

Muz: Sporcuların bir numaralı tercihi olan muz meyvesi eklem ağrılarında olduğu gibi mide şikayetlerine de çözüm getiriyor. Öğün aralarında tüketilen muzlar, mide şikayetlerinin çok daha az hissedilmesini olanaklı hale getirmektedir.

Yoğurt: Özellikle spordan sonra mide ağrıması ve ekşimesi şikayeti sıklıkla görülmektedir. Bu, vücudun fazla zorlandığına dair bir işarettir. Yarım yağlı ya da laktozsuz yoğurtlar tüketilerek hem harcanan enerji geri kazanılabilir hem de midede ortaya çıkan ağrılar azaltılabilir.

Mide Ağrısına İyi Gelen İçecekler Hangileri?

Süt: Mide ağrısı ve yanması şikayeti bulunan kişiler bir yudum süt içerek bu şikayetlerinden kurtulabilir. Bir bardak süt içmek gaza neden olacağı için çok az miktarda içilmesi tavsiye edilmektedir.

Bitki Çayları: Papatya ve ada çayı başta olmak üzere birçok bitki çayı mide ağrılarını geçirmektedir.

Maden suyu: Yemeklerden on dakika sonra maden suyu içmek hem hazımsızlığa iyi geliyor hem de midenin çok daha rahat çalışmasını mümkün kılıyor.

Mide Ağrısı Nasıl Geçer?

Mide ağrısına iyi gelen besinleri sizler için katı ve sıvı şeklinde ayırdık. Mide ağrısı zamanlarında doğal olarak bu besinlerden faydalanabilirsiniz. Tabi ki, doktora başvurmak herhangi bir rahatsızlık için öncelikli tercih olmalıdır. Daha büyük sorunlarla karşılaşmadan önce muhakkak hekime başvurmanızı tavsiye ediyoruz.

Geçmeyen Mide Ağrısı Şikayetlerinden Kurtulmak için Neler Yapılmalı?

Uyku düzenine dikkat: Az uyku vücudun tüm sistemlerinin daha yavaş çalışmasına neden olur. Özellikle gece 23: 00 - 03: 00 aralıklarında uykuda olmaya dikkat edilmelidir.

Yatmak yerine oturmak: Yemekten hemen sonra yatmak yerine belli bir süre oturulmalıdır. İmkanı olanlar 10 - 15 dakika yürüyüşe çıkarak midenin çok daha sağlıklı çalışmasını sağlayabilir.

Mide Ağrısının Fiziksel Nedenleri Nelerdir?

Baharat ağırlıklı beslenmek: Kekik, pul biber ve nane gibi acısı yüksek olan baharatların yemeklerde yoğunluklu bir şekilde kullanılması mide ağrılarını tetikliyor. Aynı zamanda asitli içecekler ve turşular da özellikle belli bir yaş üstündeki kişilerin midelerinin ağrımasına neden oluyor.

Fast-food: Sürekli olarak fast-food tarzında yemek yiyen kişilerde mide şikayetleri sağlıklı beslenenlere oranla beş kat daha fazladır. Bunun önüne geçmek için katkısız ve doğal gıdalardan oluşan beslenme programları oluşturulmalı, bu programlara harfiyen uyulmalıdır.

Yemekten sonra hareket etmemek: Özellikle akşam yemeklerinden sonra hareket etmemek ve direkt olarak yatmak mideyi sıkıştırıyor. Sindirim sisteminin tam randımanlı çalışmaması ile birlikte hazımsızlık sorunları ortaya çıkmaktadır. Hazımsızlık ise başta mide ağrısı olmak üzere birçok belirtinin görülmesine neden olur.

Kış hastalıkları: Nezle ve grip olan kişilerde baş ve eklem ağrısının yanı sıra mide ağrıları da gözlemlenmektedir. Midesini üşüten kişilerde ağrılar çok daha şiddetli olabilir.

Psikolojik Mide Ağrısı Neden Olur?

Stres: Birçok farklı psikolojik neden ve ruh hali mide ağrılarına doğrudan doğruya sebebiyet veriyor. Bu psikolojik nedenlerin başında stres gelmektedir. Stresli bir yaşam süren kişilerde midevi problemler haf safhaya varabilir.

Kaygı: Anksiyete bozukluğuna kadar uzanan kaygı kişileri fiziksel olarak da etkiliyor. Kaygılı kişilerde mide ağrıları şikayetleri kronikleşerek kalıcı hale gelebilir.

Depresyon: Son olarak depresyona giren kişilerde halsizlik, baş ağrısı dışında mide ağrıları saptanmaktadır. Mutlu bir ruh hali olan kişilerde ise bu ağrılar kendiliğinden geçer.

Mide ağrısına ne iyi gelir? Kıvrandıran mide ağrısı nasıl geçer, neden olur? Strese bağlı geçmeyen mide ağrısının nedenleri

Bitki Çayı, Gastrit, Maden, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Mide ağrısına ne iyi gelir? Kıvrandıran mide ağrısı nasıl geçer, neden olur? Strese bağlı geçmeyen mide ağrısının nedenleri - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sanki şehadetini görmüş! Kuzey Irak şehidinin son görüntüleri yürekleri dağladı 18:34 Sanki şehadetini görmüş! Kuzey Irak şehidinin son görüntüleri yürekleri dağladı Çatıdan gelen esrarengiz seslerin sahibi baykuş yavruları çıktı 17:48 Çatıdan gelen esrarengiz seslerin sahibi baykuş yavruları çıktı Galatasaray, Boca Juniors'ta forma giyen Jorman Campuzano'yu renklerine bağlamaya çok yakın 17:33 Galatasaray, Boca Juniors'ta forma giyen Jorman Campuzano'yu renklerine bağlamaya çok yakın
İstanbul'un göbeğinde ayrıldığı eşine kurşun yağdırdı 16:55 İstanbul'un göbeğinde ayrıldığı eşine kurşun yağdırdı Meteoroloji illeri sıralayıp, tarih verdi! Şiddetli yağış salı günü öğleden sonra hayatı felç edecek 16:45 Meteoroloji illeri sıralayıp, tarih verdi! Şiddetli yağış salı günü öğleden sonra hayatı felç edecek Lüks eve girip çırılçıplak soyundu, yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü! O anlar kamerada 16:38 Lüks eve girip çırılçıplak soyundu, yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü! O anlar kamerada
Misafir olarak gittiği evde tartıştığı kişi silah çekince 7'nci kattan atladı! O anlar kamerada 16:30 Misafir olarak gittiği evde tartıştığı kişi silah çekince 7'nci kattan atladı! O anlar kamerada 16:00 "Kuryeyi zorla alıkoyma" davası sonuçlandı! İş insanı İpek Hattat ceza almadı

Son Dakika Haberleri
17:18 Trafiğe açık yolda paten süren çocuk otobüsün altında kaldı! Durumu kritik
16:52 Hakan Çalhanoğlu: Inter'le anlaştım, salı günü sözleşme imzalayacağım
16:45 Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi
16:44 Hatay'da su kuyusunda panik yaşandı! İnsana ait kafa tası, çene ve kol kemikleri bulundu
16:39 Alaattin Çakıcı, Kıbrıs'a kaçtığı yönündeki iddiaları yanıtladı: Özgür bir vatandaşım dünyanın her yerine gidebilirim
16:38 Lüks eve girip çırılçıplak soyundu, yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü! O anlar kamerada
16:36 30 metre yükseklikteki falezlerden atladı! Genç kız ağır yaralandı
16:36 Bu iddia Türk futbolunu karıştıracak! Galler maçının ardından Sergen Yalçın'a "Milli Takım'ı çalıştır" teklifi
16:10 Babalık izninde devrim gibi değişiklik! Özel şirketlerde süre 6 aya kadar çıkıyor
16:01 Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas mazbatasını yarın alıyor
Ülke genelinde son bir haftada 8 milyona yakın aşı uygulandı Ülke genelinde son bir haftada 8 milyona yakın aşı uygulandı         
18:41
Florya'da alkışlarla karşılanan Fatih Terim'in ilk sözü, Florya'da alkışlarla karşılanan Fatih Terim'in ilk sözü, "Heyecanlıyım" oldu         
18:12
Jack Sparrow Müslüman mıydı? Ünlü karakterin ilham alındığı korsanla ilgili ilginç Osmanlı detayı Jack Sparrow Müslüman mıydı? Ünlü karakterin ilham alındığı korsanla ilgili ilginç Osmanlı detayı         
17:43
Ünlü şarkıcı Hakan Altun Ünlü şarkıcı Hakan Altun "yalandır" diyerek paylaştı: Milyonlar içinde yüzmüyorum         
17:29
Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi         
16:46
Alaattin Çakıcı, Kıbrıs'a kaçtığı yönündeki iddiaları yanıtladı: Özgür bir vatandaşım dünyanın her yerine gidebilirim Alaattin Çakıcı, Kıbrıs'a kaçtığı yönündeki iddiaları yanıtladı: Özgür bir vatandaşım dünyanın her yerine gidebilirim         
16:39
Bu iddia Türk futbolunu karıştıracak! Galler maçının ardından Sergen Yalçın'a Bu iddia Türk futbolunu karıştıracak! Galler maçının ardından Sergen Yalçın'a "Milli Takım'ı çalıştır" teklifi         
16:36
18 yaşındaki genç Galata Kulesi'nden atlayarak intihar etti 18 yaşındaki genç Galata Kulesi'nden atlayarak intihar etti         
16:14
"Komşularıma gidiyorum" diyerek evden çıkmıştı! İki çocuk annesi kadın sırra kadem bastı         
16:00
Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz, Viyana'da hakim karşısına çıktı: Türkiye'ye iade edilmek istiyorum Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz, Viyana'da hakim karşısına çıktı: Türkiye'ye iade edilmek istiyorum         
15:35
Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor         
14:50
Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu         
14:25
Eski günlere yakınız! Kabine toplanıyor, masada herkesi ilgilendiren 6 madde var Eski günlere yakınız! Kabine toplanıyor, masada herkesi ilgilendiren 6 madde var         
13:29
Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası nedeniyle İmamoğlu'na sitem etti Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası nedeniyle İmamoğlu'na sitem etti         
13:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronaya karşı tavsiye ettiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronaya karşı tavsiye ettiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı         
12:16
3. doz aşı gerekli mi? Mehmet Ceyhan'dan aşı üreticilerine ağır suçlama 3. doz aşı gerekli mi? Mehmet Ceyhan'dan aşı üreticilerine ağır suçlama         
10:46
Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın'a 35 milyon TL teklif etti Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın'a 35 milyon TL teklif etti         
10:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2021 19:05:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mide ağrısına ne iyi gelir? Kıvrandıran mide ağrısı nasıl geçer, neden olur? Strese bağlı geçmeyen mide ağrısının nedenleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement