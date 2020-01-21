Mide ameliyatı olan ünlü rapçi Fuat Ergin, 63 kilo verdi - Son Dakika
Son Dakika Magazin Mide ameliyatı olan ünlü rapçi Fuat Ergin, 63 kilo verdi - Son Dakika Magazin

Mide ameliyatı olan ünlü rapçi Fuat Ergin, 63 kilo verdi

11 dakika önce

Rap severlerin yakından tanıdığı isim Fuat Ergin'in son hali sevenlerini oldukça şaşırttı. Mide ameliyatı olan ünlü rapçi, 153 kilodan 90 kiloya düştü.

Almanya'da yaşayan rapçi Fuat Ergin mide ameliyatıyla kilolarından kurtuldu. 153 kilodan 90 kiloya düşen ünlü rapçiyi görenler tanımakta zorlanıyor.

"KENDİNİZE GÜVENİN VE SAĞLIĞINIZA ÖNEM VERİN"

Uzun süredir Almanya'da yaşayan rapçi Fuat Ergin mide ameliyatı oldu. Geçirdiği operasyonun ardından 153 kilodan 90 kiloya düşen ünlü şarkıcı, yaptığı açıklamada, "Kilo problemi yaşayanlara mesajım; kendinize güvenin ve sağlığınıza önem verin" dedi.

FUAT ERGİN KİMDİR?

Fuat Ergin, 1972'de Berlin'de doğdu. İlk rap şarkısını 1992 yılında İngilizce, 1995 yılından itibaren Türkçe söz yazdı. 1992'den itibaren Berlin'deki hip hop jam'lerde sahneye çıktı.

1995–1996 yılları arası Almanya hükümetinin desteğiyle Hip Hop Mobil için konserler ve rap eğitimi verdi. 1997–1998'de Berlin Hip Hop Haus'ta rap workshop'u yaptı. Bu workshopta 8–16 yaş grubu Alman ve Türk çocuklara rap dersleri verdi. 2003 – 2004'te, Berlin Theater Zerbrochene Fenster'de tiyatroda oynadı. "36 Street" adlı oyun bu tarihler arasında 16 kez sahnelendi. Aynı yıl 2003'te Killa Hakan ile düet albümleri Rapüstad yayınlandı.

2014 yılında Müjde Yazıcı ile evlendi.

Mide ameliyatı olan ünlü rapçi Fuat Ergin, 63 kilo verdi
Fuat Ergin, Almanya, Berlin, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:04 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
Altın yükselişini sürdürüyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Alman vekil TV programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iftira attı, yanındaki uzmanlar anında yalanladı MasterChef Cemre ve Alican sevgili mi? Cemre'den dikkat çeken cevap

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 23:15:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mide ameliyatı olan ünlü rapçi Fuat Ergin, 63 kilo verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]