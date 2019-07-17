Son Dakika Haberleri: Mide ameliyatından ölüm iddiasına inceleme
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Mide ameliyatından ölüm iddiasına inceleme

5 saat önce

İzmir'de, mide küçültme ameliyatı olduktan sonra rahatsızlandığı iddia edilen genç, hayatını kaybetti.

Mide ameliyatından ölüm iddiasına inceleme, System.String[]
İzmir'de, mide küçültme ameliyatı olduktan sonra rahatsızlandığı iddia edilen genç, hayatını kaybetti.
Torbalı'nın Ayrancılar Mahallesi'nde oturan 17 yaşındaki lise öğrencisi Furkan Onay, bir ay önce kentte bulunan özel bir hastanede tüp mide ameliyatı oldu.
Ameliyatın ardından taburcu olan kick boks sporcusu, rahatsızlanmasının ardından yeniden hastaneye kaldırıldı.
Yoğun bakımda bir süre tedavi gören Onay, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gencin cenazesinin, yarın memleketi Kütahya'da defnedileceği öğrenildi.
Öte yandan İzmir İl Sağlık Müdürlüğünce olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.
Ayrancılar, Torbalı, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 08:40 Kaynak: AA
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