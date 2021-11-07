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"Mide balonu kilo kaybını azaltırken yaşam kalitesini yükseltiyor" - Son Dakika

"Mide balonu kilo kaybını azaltırken yaşam kalitesini yükseltiyor"

07.11.2021 12:22

Prof. Dr. Esin Korkut, "İntragastrik balon tedavisinin başarıyla kilo veren hastalarda metabolik parametreleri iyileştirdiği de gösterildi.

Prof. Dr. Esin Korkut, "İntragastrik balon tedavisinin başarıyla kilo veren hastalarda metabolik parametreleri iyileştirdiği de gösterildi. Çalışmalarda mide balonu çıkarılmasından bir yıl sonra diyabet, hipertrigliseridemi, hiperkolesterolemi ve hipertansiyon sıklığı azalmıştır. Bir başka çalışmada hemoglobin A1C, açlık glikozu, kolesterol, trigliserit, C-reaktif protein ve kan basıncı seviyeleri düşerken, yaşam kalitesi skoru balondan altı ay sonra önemli ölçüde arttığı gözlenmiştir" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Bölümünden Prof. Dr. Esin Korkut, mide balonuyla ilgili merak edilenleri açıkladı. Prof. Dr. Korkut, obezitenin aşırı vücut yağ birikiminden kaynaklanan ve olumsuz sağlık sonuçlarına yol açabilen karmaşık bir metabolik hastalık olduğunu belirterek, "Obezite diyabet, hipertansiyon, koroner arter hastalığı, uyku apnesi, gastroözofageal reflü, safra kesesi hastalıkları, karaciğer yağlanması gibi çeşitli hastalıkların görülme sıklığının artmasına yol açar. Obezite önlenebilir önemli bir sağlık sorunudur. Diyabet ve obezite ile ilişkili diğer hastalıkların başlangıcını geciktirmek veya önlemek için yüzde 5 ila 10'luk hafif bir kilo kaybı yeterli olabilir. Obeziteye yönelik mevcut terapötik yaklaşımlar yaşam tarzı değişiklikleri, farmakolojik tedavi ve bariyatrik cerrahidir. Yoğun yaşam tarzı değişiklikleri sadece sınırlı kilo azalması ile ilişkilidir, kilo kaybı sağlayan ilaçlar ile yaşam tarzı değişiklikleri yüzde 3 ila 9 oranında ek bir kilo kaybı meydana gelebilir. İleri derecede obezitede obezite cerrahi etkin olmak ile birlikte birinci derece obezite tedavisinde uygun bir yöntem değildir" diye konuştu.

"Bu durumlarda tercih edilemez"

Mide balonlarının bazı durumlarda kullanılamayacağına değinen Prof. Dr. Korkut, sözlerine şöyle devam etti: "İntragastrik balonlar vücut ağırlığının azaltılmasında ve eşlik eden hastalıkların belirtilerinin azaltılmasında minimal girişimsel, geçici etkin bir yöntemdir. Tedavi temeli mide içerisine yerleştirilen tuzlu su dolu balonun mide alanında yer kaplayarak tokluk hissini arttırmasını sağlaması ile ilişkilidir. Mide balonunun kilo verdirmeye katkısı olan diğer bir faktör de mide boşalmasını yavaşlatması ile ilişkin olabilir. Cerrahi prosedürlerde oluğu gibi hastanın yaşam değişikliklerine uyumu hem tedavi aşamasında hem de sonrasında kilo verilmesinin sağlanması ve sürdürülmesi için gereklidir. Mide balonu daha önce diyet ve egzersiz ile kilo vermeyi başaramamış olan kilolu veya VKI 27 kg/m2'den fazla olan obez hastalarda kilo vermek için kullanılan bir yöntemdir. Geçirilmiş mide ameliyatı öyküsü, pıhtılaşma bozuklukları, üst gastrointestinal sistemde kanama lezyonu, hamile veya hamile kalma isteği olanlara, alkolizm veya uyuşturucu bağımlılarına, şiddetli karaciğer hastalığı bulunanlara, endoskopinin yapılmasının uygun olmadığı hastalara mide balonu mutlak suretle takılmamalıdır".

"Uzun süre mide içerisinde kalan balonlarda yırtılma ve ince bağırsaklara geçme riski mevcuttur"

Prof. Dr. Korkut, mide balonlarının etkisini ise şu şekilde değerlendirdi: "Mide balonlarının kilo kaybı üzerindeki etkileri çeşitli çalışmalarla gösterildi. Elde edilebilen kilo kaybının derecesi, kullanılan balon sistemine bağlı olarak değişir, ancak genellikle fazla vücut ağırlığının yaklaşık yüzde 33'üdür. İntragastrik balon tedavisinin, başarıyla kilo veren hastalarda metabolik parametreleri iyileştirdiği de gösterildi. Çalışmalarda mide balonu çıkarılmasından bir yıl sonra diyabet, hipertrigliseridemi, hiperkolesterolemi ve hipertansiyon sıklığı azalmıştır. Bir başka çalışmada hemoglobin A1C, açlık glikozu, kolesterol, trigliserit, C-reaktif protein ve kan basıncı seviyeleri düşerken, yaşam kalitesi skoru balondan altı ay sonra önemli ölçüde arttığı gözlenmiştir. Mide balonunun yan etkileri ise balon ilişkili ve prosedür ilişkili şeklinde iki gruba ayrılabilir. Balon ilişkili ciddi yan etkiler de hedeflenen süreden daha uzun süre mide içerisinde kalan balonlarda yırtılma ve ince bağırsaklara geçme riski mevcuttur. Mide balonların çoğu metilen mavisi ile karıştırılmış tuzlu su ile doldurulur. Böylece mide balonu yırtılması durumunda boyanın böbreklerden atılması nedeniyle idrar rengi mavi ya da yeşile boyanacaktır. Bu mekanizma balonun yırtıldığı konusunda hastayı uyarır, bu şekilde olası bağırsak tıkanması engellenir. Balon ilişkili diğer bir ciddi yan etki şiddetli kusma, karın ağrısı, mide ağrısı, ülser kanaması, mide çıkışı tıkanması ve mide yırtılmasını içerebilir. Prosedür ilişkili ciddi yan etkiler ise sıklıkla mide balonu çıkarılması esnasında gelişir; yemek borusu yırtılması, pnömoni, gastrointestinal sistem kanamasıdır. Mide balonu çıkarılması takiben verilen kiloların korunması önemli sorundur. Devam eden diyet ve egzersiz ile bu kilo kaybı korunabilir. Mide balon tedavisi takibi kilo kaybının sürdürülmesi amacı ile tekrar ilaç tedavisi, tekrar edilen balon tedavisi veya cerrahi tedavilerden faydalanılabilir. Özetle mide balon tedavisi kilo kaybını sağlamada etkin, güvenilir endoskopik bir tedavi yöntemidir".

Mide balonu kilo kaybını azaltırken yaşam kalitesini yükseltiyor

Hipertansiyon, Üniversite, Obezite, Korkut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Mide balonu kilo kaybını azaltırken yaşam kalitesini yükseltiyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Mide balonu kilo kaybını azaltırken yaşam kalitesini yükseltiyor" - Son Dakika
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