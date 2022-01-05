Üye Girişi
Mide bulandıran görüntü! Sapık, sokak ortasında kız öğrencileri izleyerek mastürbasyon yaptı - Son Dakika

Mide bulandıran görüntü! Sapık, sokak ortasında kız öğrencileri izleyerek mastürbasyon yaptı

05.01.2022 22:12

Muğla'nın dünyaca ünlü turistlik ilçesi Marmaris'te iğrenç bir taciz olayı yaşandı. Sokak ortasında genç kızlara bakarak mastürbasyon yapan tacizci, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Tacizciyi görüntüleyen üniversite öğrencisi genç kız, "O kişinin bulunmasını ve onun gibilerin bu kadar rahat davranmamasını gönülden arzu ediyorum" dedi.

Marmaris'in 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda dün akşam saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü 1. sınıf öğrencisi Göksu Ö, arkadaşlarıyla birlikte yürüyüşe çıktı.

KOŞAR ADIMLARLA UZAKLAŞTI

Göksu, meydanda arkadaşlarını beklediği sırada kendilerini gören erkeğin, bankta oturarak mastürbasyon yaptığını fark etti. Bir yandan cep telefonu kamerasıyla tacizciyi kaydeden Göksu Ö, "Devam et, biraz daha devam etsene" diyerek tepki gösterdi. Telefonla kaydedildiğini fark eden tacizci, koşar adımlarla meydandan uzaklaştı.

POLİS EKİPLERİ ŞAHSIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Saatlerce süren arama çalışmalarına rağmen 45-50 yaşlarındaki tacizci bulunamadı.

"KADIN OLARAK MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Mastürbasyon yapan kişi hakkında şikayetçi olan Göksu Ö, "Arkadaşım B. ile birlikte meydanda diğer arkadaşlarımızı bekliyorduk. Meydanda sadece biz ve o kişi vardı. Şahıs, bizim karşımıza geçip cinsel organıyla oynamaya başladı. Marmaris'te bu olay benim üçüncü kez başıma geldi. Önceki iki olayda çekme fırsatım olmamıştı. Bu kez video çekme fırsatı buldum. İhbarın ardından olay yerine polisler geldi. Videoyu yayarak kadın olarak mücadelemizi sürdüreceğiz. O şahsın bulunmasını ve onun gibilerin bu kadar rahat davranmamasını gönülden arzu ediyorum" dedi.

Mide bulandıran görüntü! Sapık, sokak ortasında kız öğrencileri izleyerek mastürbasyon yaptı
Mide bulandıran görüntü! Sapık, sokak ortasında kız öğrencileri izleyerek mastürbasyon yaptı
YORUMLAR
500

Marmaris, Mayıs, Göksu, Muğla, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Mide bulandıran görüntü! Sapık, sokak ortasında kız öğrencileri izleyerek mastürbasyon yaptı - Son Dakika


Arkadaşının devesini sevmek için ahıra giren kadın ölü bulundu! Arkadaşının devesini sevmek için ahıra giren kadın ölü bulundu!         
00:21
Arda Kural yıllar sonra itiraf etti: Hastanede sadece Ece Erken ziyaret etti Arda Kural yıllar sonra itiraf etti: Hastanede sadece Ece Erken ziyaret etti         
00:10
Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı         
17:56
Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz? Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz?         
17:13
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı         
16:21
Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu         
14:55
Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler ortaya çıkardı Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler ortaya çıkardı         
12:34
Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız         
11:31
İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim         
10:32
Survivor başlamadan önce polemikler başladı! Yasin Obuz, takım arkadaşı Ogeday Girişken'e meydan okudu Survivor başlamadan önce polemikler başladı! Yasin Obuz, takım arkadaşı Ogeday Girişken'e meydan okudu         
10:26
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil         
10:14
Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez         
09:48
Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı         
09:24
Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı         
09:06
Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler         
09:06
Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı         
08:30
Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem         
07:49

Son Dakika Haberleri
00:20 Arkadaşının devesini sevmek için ahıra giren kadın ölü bulundu!
00:10 Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, KGAÖ ülke liderlerinden yardım talep etti! Rusya 4 maddelik şartlarını sıraladı
00:09 Arda Kural yıllar sonra itiraf etti: Hastanede sadece Ece Erken ziyaret etti
23:32 Kara Kartal, penaltılara giden finalde Antalyaspor'u mağlup etti! Süper Kupa'yı 9. kez müzesine götürdü
23:18 TOGG, ABD'de sergilendi! İşte sedan modelinden ilk görüntüler
23:09 Kazakistan'daki protestolarda 8 güvenlik gücü yaşamını yitirdi, 317 kişi yaralandı
22:56 Lise öğrencilerinin kavgasına veliler de dahil oldu, ortalık birbirine girdi
22:26 Feci kazada ön camdan fırlayan kadın eşinin kullandığı TIR'ın altında kalarak yaralandı
22:12 Mide bulandıran görüntü! Sapık, sokak ortasında kız öğrencileri izleyerek mastürbasyon yaptı
22:01 Ahmet Ağaoğlu'ndan büyük gaf! Utancından ne diyeceğini bilemeyen Visca, donup kaldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 00:28:58. #1.12#
SON DAKİKA: Mide bulandıran görüntü! Sapık, sokak ortasında kız öğrencileri izleyerek mastürbasyon yaptı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement