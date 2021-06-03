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Mide bulantısına ne iyi gelir? Mide bulantısı nasıl geçer? Evde mide bulantısına iyi gelen doğal yollar - Son Dakika

Mide bulantısına ne iyi gelir? Mide bulantısı nasıl geçer? Evde mide bulantısına iyi gelen doğal yollar

03.06.2021 19:04
Mide bulantısına ne iyi gelir? Mide bulantısı nasıl geçer? Evde mide bulantısına iyi gelen doğal yollar, System.String[]

Mide vücudun beslenmesi için en önemli organlardan birisidir.

Mide vücudun beslenmesi için en önemli organlardan birisidir. Tüketilen besinler mide yolu ile canlı vücudunda kullanılacak hale gelmektedir. Midede yaşanan her türlü sorun insan bünyesini etkilemektedir. Sağlıklı bir mide sağlıklı bir vücuda sahip olabilmek için gereklidir. En sık karşılaşılan mide sorunu ise mide bulantısı olmaktadır.

Mide Bulantısı Nasıl Geçer?

Mide bulantısını geçirmek için çeşitli önlemler alınabilir. Bu önlemler ilk olarak yaşanan bulantının ortadan kaldırılıp kişinin rahatlamasını sağlamaktadır. Mide bulantısını geçirmek için yapılacaklar:

İlk olarak derin nefes alıp vermek işe yaramaktadır. Açık havada yürüyüp rahatlamak ve gevşemek de mide bulantısının geçmesini sağlamaktadır.

Aşırı bir mide bulantısı ve baş dönmesi olması halinde ise dinlenmek gerekmektedir. Kısa bir uyku ya da uzanarak dinlenmek iyi gelmektedir.

Bulunulan ortamın havalandırılması ve ağır kokulardan arındırılması mide bulantısının azalmasını sağlayacaktır. -Gıda alerjisi olması göz önünde bulundurularak son 12 saatlik sürede alınan besinler değerlendirilmelidir.

Bir el açıkken diğer el ile açık elin bileğinden başparmağa doğru baskı yapılması da akupunktur etkisi yapmaktadır.

İçecekleri alırken yavaş yavaş ve yudum yudum içmek mide bulantısı hissinde rahatlama sağlamaktadır.

Mide Bulantısına Ne İyi Gelir? Evde Mide Bulantısına İyi Gelen Doğal Yollar

Kekik Çayı: Mide bulantısının geçmesi için kekik bitkisinden faydalanmak etkili bir yöntem olmaktadır. Tiroit ve mide ülseri sorunları olmayan herkes kekikten faydalanabilir. Mide bulantısı için kekik çay olarak ya da ağızda çiğnenerek tüketilebilir.

Zencefil Çayı: Taze zencefil kökünü bir bardak suda 6-7 dk. kaynatılarak çay hazırlanır. Hazırlanan zencefil çayı mide bulantısı hissedildiğinde bir iki yudum içilerek tüketilmektedir.

Nane Limon Çayı: Nane limon çayı hazırlanarak bulantı olduğu zamanlarda tüketilmelidir. Nane limon mide ve bağırsak sisteminin sakinleşmesini ve ferahlamasını sağlamaktadır. Ayrıca bir tutam nane alıp çiğnemekte mide bulantısına iyi gelmektedir.

Elma: Mikrop kaynaklı mide bulantısına karşı etkili olmaktadır. Lifli yapısı ile mikropların mide ve bağırsaktan uzaklaşmasını sağlamaktadır.

Sarı Leblebi: Midede su birikmesi ve asit artışından kaynaklı bulantıyı kesmektedir. Midede az yer kaplaması bulantının giderilmesinde etkili olmaktadır.

Bitki Çayları: Özellikle sakinleştirici ve yatıştırıcı özelliği olan papatya, ıhlamur, anason gibi bitkilerin çayları mide ve sindirim sistemini yatıştırmaktadır. Sindirim sisteminin rahatlaması ile mide bulantısı da iyileşmektedir.

Mide Bulantısı Nedir?

Mide bulantısı, midede kasılma hissi, kusacakmış gibi olma ve iştahsızlık ile ortaya çıkan durumdur. Hoş olmayan ve rahatsız edici bir durum olarak tanımlanmaktadır. Mide bulantısı kusma ile sonuçlanabilmekte ve kronik bir hal alabilmektedir. Önlem alınmaması ise ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Mide bulantısının giderilmesi kadar neden olduğu da önemlidir. Böylece mide bulantısının kronik bir hal almasının da önüne geçilebilmektedir.

Mide Bulantısı Neden Olur?

Mide bulantısına neden olan durumlar şu şekilde sıralanabilir;

Hamilelik: Bu dönemde vücutta gelişen hormon seviyesi değişiklikleri mide bulantısına neden olabilmektedir. Aynı zamanda kadının endişeli olması ise mide bulantısı artışına neden olabilmektedir.

Beyin Fonksiyonları: Migren, menenjit, kafa travması, beyin tümörü, inme gibi beyinle alakalı hastalıklar mide bulantısına neden olabilmektedir.

Mide ve Bağırsak Sorunları: Mide fıtığı, gergin bağırsak, pankreas hastalıkları, safra kesesi hastalıkları, bağırsak zarı tahrişi, virüslerin neden olduğu kabızlık ve regl mide bulantısına neden olabilmektedir.

Kulak Hastalıkları: Vertigo ve iç kulak enfeksiyonları ciddi derecede rahatsız eden mide bulantısına neden olabilmektedir. Özellikle araba tutması olarak nitelendirilen mide bulantısı iç kulak sorunları ile alakalı olmaktadır.

Gıda zehirlenmeleri, laktoz intoleransı, aşırı stres, ruhsal sorunlar, gerginlik, korku, yoğun kokular ve yağlı ağır yemekler de mide bulantısına neden olabilmektedir.

Not: Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tanı, teşhis ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Mide bulantısına ne iyi gelir? Mide bulantısı nasıl geçer? Evde mide bulantısına iyi gelen doğal yollar

Zencefil, Kekik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Mide bulantısına ne iyi gelir? Mide bulantısı nasıl geçer? Evde mide bulantısına iyi gelen doğal yollar - Son Dakika Magazin


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