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Mide ekşimesine ne iyi gelir, neden olur? Mide ekşimesinin belirtileri ve iyi gelen bitkisel yöntemler - Son Dakika

Mide ekşimesine ne iyi gelir, neden olur? Mide ekşimesinin belirtileri ve iyi gelen bitkisel yöntemler

07.07.2021 17:56
Mide ekşimesine ne iyi gelir, neden olur? Mide ekşimesinin belirtileri ve iyi gelen bitkisel yöntemler, System.String[]

Gastrit, ülser ve reflü gibi mide hastalıklarının bir sonucu olarak mide ekşimesine sıklıkla rastlanır. Genellikle sindirim problemlerinin yol açtığı hazımsızlık sonucu ortaya çıkar. Bu nedenle özellikle hamilelikte hasta olan kişiler midelerinin ağzına geldiklerini hissedebilir.

Gastrit, ülser ve reflü gibi mide hastalıklarının bir sonucu olarak mide ekşimesine sıklıkla rastlanır. Genellikle sindirim problemlerinin yol açtığı hazımsızlık sonucu ortaya çıkar. Bu nedenle özellikle hamilelikte hasta olan kişiler midelerinin ağzına geldiklerini hissedebilir. Kronikleşmiş mide hastalıklarında, yemeğin fazla kaçırılması mide yanmasında büyük bir rol oynuyor. Başta beslenme alışkanlıklarını değiştirmek olmak üzere birçok farklı korunma yöntemi bu tür problemlerin önüne geçilmek için uygulanabilir.

Mide Ekşimesine Ne İyi Gelir?

Yemeklerden sonra yürüyüş: Doktorlar ve beslenme uzmanlarının sık sık önerdiği üzere akşam yemeklerinden sonra sadece on dakika yürümek bile mide sorunlarını büyük oranda azaltıyor.

Beslenme zamanlarına ve alışkanlıklarına dikkat: Yemek yeme alışkanlıklarının tümü, genel sağlığı olumlu ya da olumsuz olarak etkiler. Hızlı yemek yiyen kişilerde hazımsızlık sorununa bağlı olarak midede yanma ve ekşime görülebilir. Bununla birlikte akşam yemekleri geçe bırakılmamalı, mümkün olduğunca erken saatlerde yenmelidir.

Maden suyu: Öncelikli olarak bilinmesi gereken soda ile maden suyunun ayrı şeyler olduğudur. Mide ekşimesini dindirmek isteyenler soda yerine maden suyu tüketmelidir. Bu karbonat özlü yararlı içeceğin ne zaman içileceği de son derece önemlidir. Yemek yerken değil yemeklerden yaklaşık yirmi dakika sonrası önerilmektedir.

Süt: Bir bardak yerine bir yudum süt içmek mide ağrılarına da ekşimelerine de son vermektedir.

Muz: Muz, yüksek oranda potasyum içerir. Potasyum ise mide şikayetlerini en aza indirgemek isteyenler için ideal bir vitamindir.

Mide Ekşimesi Neden Olur?

Mide hastalıkları: Gastrit ve reflünün belirtileri benzerlik gösterse de reflü hastalığı çok daha şiddetli olan bir hastalıktır. Bu nedenle reflü hastaları gastrit olanlara oranla çok daha fazla şikayetle mücadele etmek zorunda kalabilir. Bu şikayetlerin başında ise mide ekşimesi geliyor. Sadece yemeklerden sonra değil, gün içerisinde de ara ara midede biriken asitlerin yemek borusuna kaçması nedeniyle mide yanar.

Asabiyet: Aşırı sinir haller, fevri davranışlar insanın psikolojik alt yapısını çökerten davranışlar bütünüdür. Bu davranışlar psikolojik etkilerden fiziksel sonuçlara uzanan geniş bir yelpazede çeşitli sonuçlara yol açabilir. Aşırı sinirli insanların yanı sıra, üzgün ve kaygılı kişilerde de hem mide ağrısı hem de ekşimesi şikayetleri görülür. Kişinin ruh hali değişince midedeki sorunlar da kendiliğinden geçer.

İltihap: Safra kesesi başta olmak üzere midenin yakınlarında bulunan tüm organlarda enfeksiyon kaynaklı rahatsızlıklar kısa bir zaman dilimi içerisinde mideye sıçrar. Midede aşırı yanma, ekşime, ağrı ve bulantı gibi belirtiler had safhaya varır. Bu tür durumlarda mutlaka uzman desteği alınmalıdır.

Mide Ekşimesine Neden Olan Gıdalar

Baharatlar: Belli başlı yeme alışkanlıkları ne kadar lezzetli olsa da sağlık sorunlarının ortaya çıkmasında etkin bir rol oynar. Yemeklere lezzet katması için kullanılan çeşitli baharatlar da aşırıya kaçıldığı takdirde mide ekşimesine neden oluyor. Özellikle belli bir yaştan sonra tuz tüketimine dikkat edilmeli, pul biber ve nane gibi baharatlar mümkün olduğunca az kullanılmalıdır.

Ekşi gıdalar: Turşu başta olmak üzere ekşi gıdaları fazla tüketmek hem ekşimeye hem de gastrite neden olabilir.

Acı: Acı, bağırsak düzenleyici ve iştah açıcı olsa da aşırı miktarda tüketildiği takdirde birçok sağlık sorununa yol açar. Mide ekşimesi de bu sorunlarından bir diğeridir.

Fast- Food: Fast-food ağırlıklı beslenen ülkelerde mideye bağlı hastalıkların çok fazla görüldüğü bir gerçektir. Bunun dışında kızartma ağırlıklı beslenmek, cips ve kola gibi ürünler tüketmek de mide yanması ve ekşimesi şikayetlerini doğrudan doğruya arttırıyor.

Tuz tüketimi: Belli bir yaştan sonra tuz tüketimine dikkat edilmeli, pul biber ve nane gibi baharatlar mümkün olduğunca az kullanılmalıdır.

Mide Ekşimesinin Belirtileri

Mide ekşimesi herkeste farklı şekillerde belirtisini gösterse de aşağıdakilerden biri ya da birkaçına rastlarsanız mutlaka bir doktora danışmanızı tavsiye ederiz.

Ağıza asitli ve acı tatlı mide sıvısının gelmesi.

Yemek yedikten sonra mide ve yemek borusu bölgesinde yanma.

Ağrıların uzanma veya eğilmeyle birlikte kötüleşmesi.

Göğüste ağrı ve yanma hissi.

Geceleri artan mide ağrıları.

Mide ekşimesine ne iyi gelir, neden olur? Mide ekşimesinin belirtileri ve iyi gelen bitkisel yöntemler

Yemek Tarifi, Gastrit, Maden, Ağrı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Mide ekşimesine ne iyi gelir, neden olur? Mide ekşimesinin belirtileri ve iyi gelen bitkisel yöntemler - Son Dakika Magazin


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