"Mide kanseri ağızda başlar" - Son Dakika

"Mide kanseri ağızda başlar"

24.11.2020 10:49

Çamlıca Medipol Üniversitesi Hastanesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Yaşar, ağız hijyeninin, diş ve diş eti iltihabı ve diş kayıplarının sindirim sistemi kanserleri için risk faktörü olduğunu belirten Doç. Dr.

Çamlıca Medipol Üniversitesi Hastanesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Yaşar, ağız hijyeninin, diş ve diş eti iltihabı ve diş kayıplarının sindirim sistemi kanserleri için risk faktörü olduğunu belirten Doç. Dr. Bülent Yaşar, "Araştırmalar, diş ve diş eti sorunlarının ağız kanserleri riskini erkeklerde 2-3 kat, kadınlarda ise 5-8 kat arttığını gösteriyor. Yine diş kayıplarının yemek borusu ve mide giriş bölgesi kanserlerini 1.3, diğer mide kanseri türlerini de 1.8 kat arttırdığı kanıtlanmıştır" diye konuştu.

"AĞZIMIZDA 800 BAKTERİ TÜRÜ YAŞIYOR"

Ağız hijyeninin kanser yanı sıra birçok hastalığa neden olduğunu belirten Doç. Dr. Yaşar, "Ağız içerisinde yaşayan bakterilerin florasında 800'ü aşkın canlı mikroorganizma bulunuyor. İnsan mikrobiyom çalışmalarında ağız içi ve dışı florasının neredeyse yarı yarıya benzer olduğu gösterilmiştir. Ağız hijyeni, yani ağız florasının bozulması, damar sertliği, romatizmal hastalıklar, kronik böbrek yetmezliği, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ve enfeksiyonlar gibi birçok sistemik hastalığın gelişimine zemin hazırlıyor. Bunun yanı sıra kötü ağız hijyeni ve diş kayıplarının başta sindirim sistemi kanserleri olmak üzere muhtelif kanserlerin oluşmasına ortam hazırladığı ortaya çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

"BAĞIRSAK FLORASINI BOZUYOR"

Doç. Dr. Yaşar, ağız içindeki sağlıksız ortamın vücutta oluşturacağı tahribat mekanizmasını ise şöyle özetledi:

"Ağız içinde yaşayan bakteriler tükürük, yiyecek ve içeceklerle mideye iner. Sağlıklı bireyde bakterilerin büyük bölümü bağırsağa ulaşmadan mide asidi tarafından yok edilir. Ancak, diş ve diş eti hastalıkları ve yetersiz hijyen durumunda ağız florası bozulur.  Ağız içi zararlı bakterilerin gelişimi için uygun ortam haline gelir. Önce mide asidine dirençli bakteriler oluşmaya ve hızla çoğalmaya başlar, kana karışıp iltihabi kimyasal maddeleri artırarak sistemik hastalıkları tetikler. Bu bakterilerin bağırsağa ulaşması ise bir dizi zincirleme riski beraberinde getirir. Bakteriler bağırsakta çoğalıp florayı bozar, geçirgenliği artırır. Bu durum ise sistemik iltihabın gelişmesine ve kronik hastalıklara zemin hazırlar."

"DİŞ ETİ İLTİHABINDAKİ GİZLİ TEHLİKE"

Kötü ağız hijyeni, diş ve diş eti iltihabı ve diş kayıplarının sindirim sistemi kanserleri için de risk faktörü olduğunu kaydeden Doç. Dr. Yaşar, "Bu durum ağız kanserleri riskini erkeklerde 2-3 kat, kadınlarda ise 5-8 kat arttırıyor. Güncel çalışmalara göre diş kayıpları, yemek borusu ve mide giriş bölgesi kanserlerini 1.3, diğer mide kanseri türlerini de 1.8 kat artıyor. Bu artışa sebep olarak da floranın bozulması gösteriliyor.  Halk arasında dişeti iltihabı olarak bilinen 'peridontitis' ise bağırsak florasında değişikliklere yol açarak kalın bağırsak kanseri oluşma riskini artırıyor" diye konuştu.

"RUTİN MUAYENE HAYAT KURTARIR"

Sindirimin ağızda başladığını ifade eden Doç. Dr. Yaşar, "Sağlıklı diş ve diş etine, yeterli ağız hijyenine sahip kişilerin daha az sindirim sistemi sorunu ile karşılaşması olasıdır. İyi ve düzenli ağız bakımı, periyodik diş hekimi muayenesi, diş ve diş eti tedavileri, probiyotik ve prebiyotik destekler sindirim sistemine bağlı sistemik hastalıkları azalttığı gibi bu hastalıklara bağlı morbidite oranlarının azalmasına katkı sağlayabilir" dedi.

Mide kanseri ağızda başlar

Mide Kanseri, Çamlıca, Kanser, KOAH, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Sağlık 'Mide kanseri ağızda başlar' - Son Dakika


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