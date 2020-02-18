Mide kanseri İrem, yaşama tutunamadı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mide kanseri İrem, yaşama tutunamadı (2) - Son Dakika

Mide kanseri İrem, yaşama tutunamadı (2)

12 dakika önce

ACILI BABA: NASIL DAYANIRIM YAVRUMBurdur'da, yaklaşık 2,5 yıldır mücadele ettiği mide kanseri nedeniyle yaşamını yitiren lise öğrencisi İrem Ayvalı'nın acı haberini alan yakınları, ailesinin Menderes Mahallesi'ndeki evine akın etti.

Mide kanseri İrem, yaşama tutunamadı (2), System.String[]

ACILI BABA: NASIL DAYANIRIM YAVRUM

Burdur'da, yaklaşık 2,5 yıldır mücadele ettiği mide kanseri nedeniyle yaşamını yitiren lise öğrencisi İrem Ayvalı'nın acı haberini alan yakınları, ailesinin Menderes Mahallesi'ndeki evine akın etti. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, önceki dönem Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi ve CHP İl Başkanı İzzet Akbulut, acılı baba Tuncer Ayvalı'ya taziye ziyaretinde bulundu. Tuncer Ayvalı, "İrem'im, güzel kızım; çok acı çektin, çok savaştın ama olmadı. Çok sevenin varmış, herkes sana dua etti. 17 ay kanserle savaştı. Pes etmedi. 'Ben bu kanseri yeneceğim, ben bu illet hastalığı yeneceğim' diyordun. 'Benim arkamdan ağlamayın' diyordun. Nasıl ağlamam kızım, nasıl dayanırım yavrum? Allah'ım kimselere evlat acısı verme" diyerek, gözyaşı döktü.Evin önünde fenalaşan Tuncer Ayvalı, sağlık görevlilerince ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.


Menderes, Ayvalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:01 Kaynak: DHA
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