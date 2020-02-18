Mide kanseri İrem, yaşama tutunamadı (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mide kanseri İrem, yaşama tutunamadı (3) - Son Dakika

Mide kanseri İrem, yaşama tutunamadı (3)

7 saat önce

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIBurdur'da, mide kanseri nedeniyle yaşamını yitiren İrem Ayvalı için ikindi vakti Burdur Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

Mide kanseri İrem, yaşama tutunamadı (3), System.String[]

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Burdur'da, mide kanseri nedeniyle yaşamını yitiren İrem Ayvalı için ikindi vakti Burdur Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi, CHP İl Başkanı İzzet Akbulut, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Güven, belediye meclis üyeleriyle İrem Ayvalı'nın okul arkadaşları ve yakınları katıldı. Baba Tuncer Ayvalı ile anne Seval Ayvalı büyük üzüntü yaşarken, anne ve babayı yakınları teskin etmeye çalıştı. Tuncer Ayvalı, cenaze öncesinde kızının tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Tabutunun üzerine duvak örtülen İrem'in cenaze namazını önceki dönem Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya kıldırdı. İrem'in cenazesi gözyaşları arasında Sultandere Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Burdur, Ayvalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:46 Kaynak: DHA
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