Son Dakika Haberleri: Mide Kanserinden Kapalı Ameliyatla Kurtuldu

Mide Kanserinden Kapalı Ameliyatla Kurtuldu

1 saat önce

Denizli'de mide kanseri teşhisi konulan kişi, kapalı ameliyat yöntemiyle ağrısız ve izsiz müdahale edilerek sağlığına kavuştu.

Mide Kanserinden Kapalı Ameliyatla Kurtuldu, System.String[]
Denizli'de mide kanseri teşhisi konulan kişi, kapalı ameliyat yöntemiyle ağrısız ve izsiz müdahale edilerek sağlığına kavuştu.

Pamukkale Üniversitesinden (PAÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, iştahsızlık, karın ağrısı, kilo kaybı şikayetleri ile PAÜ Hastanesi Genel Cerrahi Bölümüne başvuran 55 yaşındaki Binali Yiğit'e yapılan endoskopik değerlendirme neticesinde mide kanseri teşhisi konuldu ve ameliyat yapılmasına karar verildi.

PAÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Kağan Gökakın başkanlığındaki ekip tarafından kapalı ameliyat olarak bilinen laparoskopik yöntemle ameliyat edilen hasta sağlığına kavuştu.

Açıklamada, operasyonla ilgili görüşlerine yer verilen Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Kağan Gökakın, genel anestezi altında yapılan ve karın üzerinde küçük delikler açılarak iç organların görüntülenmesi prensibine dayanan bir ameliyat şekli olan "laparoskopik" ameliyatların artık birçok kanser hastalıklarında başarıyla uygulandığını ifade etti.

Mide, kolon, karaciğer ve böbrek gibi iç organların kanserlerinde yoğunluklu olarak açık ameliyat yapıldığını hatırlatan Doç. Gökakın, şunları kaydetti:

"Ama ilerleyen teknoloji ve deneyimler sayesinde bu tür vakalara açık ameliyata gerek kalmadan laparoskopik cerrahiyle müdahale edilebiliyor. PAÜ Hastanesinde bunun başarıyla yapılmış olması, Türkiye'de tıp bilimi ve sağlık alanında kat edilen mesafenin öneminin çok açık göstergesidir."

PAÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Raşid Aykota da kilo kaybı, karın ağrısı, iştahsızlık ve kusma gibi şikayetlerle kendini gösteren mide tümörünün zamanında ve uygun tedavi yapılmadığında ölümle sonuçlandığına dikkati çekti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:31 Kaynak: AA

Denizli, Sağlık
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