Mide kanserini yenen iş kadını kurduğu temizlik şirketinde 25 kadına "umut" oldu - Son Dakika

Mide kanserini yenen iş kadını kurduğu temizlik şirketinde 25 kadına "umut" oldu

08.03.2021 11:25
Mide kanserini yenen iş kadını kurduğu temizlik şirketinde 25 kadına

Düzce'de yakalandığı mide kanserini 3 yıllık tedavi sonunda yenerek hayata sımsıkı sarılmayı başaran 38 yaşındaki Çiğdem Demirel, kurduğu temizlik şirketiyle ailesinin geçimini sağlıyor.

Düzce'de yakalandığı mide kanserini 3 yıllık tedavi sonunda yenerek hayata sımsıkı sarılmayı başaran 38 yaşındaki Çiğdem Demirel, kurduğu temizlik şirketiyle ailesinin geçimini sağlıyor.

Liseyi dışarıdan bitiren üç çocuk sahibi Demirel, evlatlarına örnek bir anne olmak için 2 yıllık İlahiyat ile Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri bölümlerini okuyarak lisans eğitimini de tamamladı.

Gittiği kurslarda İngilizce ve Arapça dillerini öğrenerek firmalarda tercüman ve yönetici olarak çalışmaya başlayan Demirel, 5 yıl önce karaciğer kanseri halasını bağışladığı organıyla sağlığına kavuşturdu.

Akrabasını yaşama döndürmenin mutluluğunu yaşayan Demirel'in sevinci, kendisinin mide kanserine yakalandığını öğrenmesiyle kısa sürede hüzne dönüştü.

3 yıl boyunca gördüğü radyoterapi ve kemoterapi ile kanserden kurtulan Demirel, kendi işinin patronu olmak için kurduğu temizlik şirketinde 25 kadına istihdam olanağı sundu.

"Her şey bizim için bir imtihan"

Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatın çok güzel olduğunu, hep bunun için mücadele ettiğini belirterek, "Sabah kalktığında nefes alabiliyorsan, bütün dünyanın güzellikleri senindir zaten." dedi.

2016 yılında karaciğer donörü olduğunu, bunu, yine olsa tekrar yapabileceğini anlatan Demirel, "Bağış yaptığım kişi de bir anneydi. Kendimle gurur duyuyorum. Bir anne için hayatta yapamayacağım hiçbir şey yoktur." ifadesini kullandı.

Demirel, 2008'den beri mide problemi yaşadığını, donör olduktan kısa süre sonra mide kanseri olduğunu öğrendiğini aktararak, 3 yıllık radyoterapi ve kemoterapinin ardından kanseri yendiğini söyledi.

Son ameliyatını 1,5 ay önce olduğunu, mide ağrılarının devam ettiğini dile getiren Demirel, "Yine iyi değilim ama şöyle düşünüyorum, her şey bizim için bir imtihan ve olumsuzluklar her zaman var. 10 gündür sahadayım, daha öncesinde çıkamamıştım. Bu zaman zarfında trafik kazası geçirdim. Ayağım alçıya alındı. Hep olumlu tarafını düşündüm. Ayaklarımın üzerinde durabiliyorum." diye konuştu.

"Kadınlara başarılı olacakları yönünde ısrarcı olmak lazım"

Özel sektörde çalışırken kadınlar için bir şeyler yapmak istediğini ve iş kurduğunu anlatan Demirel, şöyle devam etti:

"Özel sektörde muhasebe ve tercümanlık gibi birçok iş yaptım. Daha sonra baktım ve kadınların bu hayatta birçok eksiği olduğunu gördüm. Ben de 'Ne yapabilirim?' diye düşünürken hiç bilmediğim bir işe başladım. Temizlik firması işine sıcak baktım. Bu konuda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Bana bir iş geldiğinde hiç düşünmüyor ve korkmuyorum. Yaz döneminde 25 çalışanımız oluyor. Kış ayında ise 8 ila 15 arasında değişebiliyor. Her işveren gibi bizler de artırma veya eksilme yaşayabiliyoruz. Kadınlara başarılı olacakları yönünde ısrarcı olmak lazım."

Demirel, okuduğu alanlarla ilgili çalışmasa da istediğini yaptığı için mutlu olduğunu dile getirerek, "Hayatta 'Ben buyum' deyip kalmamak, 'Ne yapabilirim?' diye düşünmek lazım. Başarmak çok güzel." dedi.

Bilgisayar, Bilişim, Lisans, Düzce, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Mide kanserini yenen iş kadını kurduğu temizlik şirketinde 25 kadına 'umut' oldu - Son Dakika


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