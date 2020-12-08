Mide küçültme ameliyatı olan Sevim, evinde ölü bulundu - Son Dakika

Mide küçültme ameliyatı olan Sevim, evinde ölü bulundu
08.12.2020 17:07
SAMSUN'da yaklaşık 1,5 ay önce mide küçültme ameliyatı olan Sevim Sarıkaya (37), evinde ölü bulundu.
SAMSUN'da yaklaşık 1,5 ay önce mide küçültme ameliyatı olan Sevim Sarıkaya (37), evinde ölü bulundu.
Atakum ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde yaşayan Sevim Sarıaya, 1,5 ay önce kentteki özel bir hastanede mide küçültme ameliyatı oldu. Sarıkaya, bugün yakınları tarafından evinde çekyatın üzerinde hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Sevim Sarıkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.Sarıkaya'nın cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatırken, Sarıkaya'nın kesin ölüm sebebi otopsi ile belli olacak.
FOROĞRAFLI
Son Dakika Ali Koç, Ahmet Çakar'ın hakemlerle ilgili sözleri sonrası TFF ve MHK'ya çağrı yaptı Son Dakika: AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Tanzanya Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirildi ABD'de polis, "Koronavirüs rakamları yanlış giriliyor" diyen veri bilimcinin evini bastı Hayvanat bahçesinde şoke eden olay! 4 aslan koronaya yakalandı Sağlık Bakanlığı: Karantina süresinin düşürülmesi uluslararası güncellemelere paralel olarak yapıldı Bodrum'a giden Tuğba Ekinci, cüretkar mayosuyla güneş banyosu yaptı Kaçırılan kızına kavuşan anne: 4 yıldır sevmek, koklamak hayali kuruyordum Acun Ilıcalı'dan Sihirli Annem açıklaması: Kızım eski bölümleri izleyince ben de yenisini çekmeye karar verdim