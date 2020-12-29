Mide küçültme ameliyatıyla bir ayda 17 kilo verdi - Son Dakika

Van'da yıllardır kilo sorunu yaşayan ebe Elife Saraç, mide küçültme ameliyatıyla bir ayda 17 kilo verdi.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Polikliniğinde görevli Saraç, 160 kiloya çıkması nedeniyle sağlık sorunları yaşamaya başlayınca kilo verme kararı aldı.

Uyguladığı diyetlerden fayda görmeyen ve istediği kiloya ulaşamayan Saraç, görev yaptığı hastanenin obezite merkezine başvurdu.

Burada durumu değerlendirilen Saraç, yapılan mide küçültme ameliyatı sonrasında bir ayda 17 kilo verdi.

Saraç, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 yıldır uyguladığı diyetlerle ideal kiloya ulaşmaya çalıştığını ancak bir türlü başarılı olamadığını söyledi.

Bunun üzerine mide küçültme ameliyatı olduğunu belirten Saraç, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 50 kilo verip tekrar geri aldığım süreçler yaşadım ama hiçbir zaman istediğim rakamlara ulaşamadım. Kilolarım nedeniyle birçok sorun yaşamaya başladım. Hem çalışma hem de kişisel hayatımı etkiliyordu. Hastanemizde kurulan merkeze başvurdum. Ameliyatla ilgili korkularım vardı. Diyetisyene yöneliyordum tekrar vazgeçiyordum. Bu birimde bütün soru işaretlerim yok oldu. Emin olduktan sonra ameliyata karar verdim. Zor bir süreç bekliyordum aslında ama beklediğim gibi bir süreç yaşamadım. Bir ay 4 gün önce ameliyat sürecim başladı. Merkeze 160 kilo ile girdim. Şunda 143 kiloyum. 17 kilo verdim. Tedavim devam ediyor. İnşallah daha çok kilo vereceğim."

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, 2019'da kurulan Obezite Merkezinde şuanda 100 hastanın tedavi gördüğünü aktardı.

Merkezde 4 ameliyatın yapıldığını ifade eden Çelik, "Obezite merkezimiz kendi personelimizi sağlığına kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyor. Ebe arkadaşımızın sağlığını bozacak derecede aşırı kilo şikayeti vardı. Obezite merkezimize güvenerek bize başvurdu. Merkezdeki arkadaşlarımız ilk etapta durumunu değerlendirdi. Daha sonra arkadaşımız ameliyata hazırlandı. Tüp mide ameliyatını yaklaşık bir ay önce gerçekleştirdik. Ebe hanım gayet mutlu. Az önce kendisinin kontrollerini yaptık herhangi bir sorunu görünmüyor. Obezite merkezimiz böyle başarılı ameliyatlar ve tedavilerle Van halkına daha çok hizmet edecektir." diye konuştu.