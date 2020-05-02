Mide rahatsızlığı olanlara 'ramazan' uyarısı - Son Dakika

Gastrit ve ülser gibi mide rahatsızlıkları ramazan ayında daha da artış gösteriyor. Hastaların yemek yemeden 5-10 dakika önce ilaçlarını almaları uyarısında bulunan İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Meltem Ergün, "İftarda ve sahurda yemek yedikten sonra hemen yatılmamalı" dedi. Ergün, sahur ve iftarda tercih edilmesi gereken besinler hakkında da tavsiyelerde bulundu.

Ramazan ayıyla birlikte beslenme alışkanlıkları da değişkenlik göstermeye başladı. Uzun süren açlığın ardından yenen yemek ya da sahurda tüketilen besinler özellikle gastrit ve ülser gibi mide rahatsızlıkları yaşayan kişileri olumsuz etkileyebiliyor. Gastrit ve ülser gibi mide rahatsızlıklarının ramazan ayında daha da arttığını ifade eden Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Meltem Ergün, hastalara önemli tavsiyelerde bulundu. Ramazan ayında günler de uzun olduğundan aç kalma süresinin uzadığını belirten Prof. Dr. Meltem Ergün, "Dolayısıyla sıvı ihtiyacı daha fazla olmaktadır. Orucu açarken suyla açmak, çorba gibi bir yiyecekle devam etmek ve ardından bir süre bekledikten sonra ana yemeğe geçmek fayda sağlayacaktır. İftar yaptıktan sonra ya da sahurda yemek yedikten sonra direkt uzanır pozisyona geçilirse hastaların şiddetli reflüsü ortaya çıkabilmektedir. onun için iftarda ve sahurda yemek yedikten sonra hemen yatılmamalıdır. Aradan bir iki saat geçtikten sonra yatılması reflü rahatsızlığını artırmaması açısından faydalıdır" dedi.

"RAMAZANIN İKİNCİ YARISI ŞİKAYETLER ŞİDDETLENİYOR"

Gastrit ve ülseri olan hastaların rahatsızlıkları ramazan döneminde daha belirgin hale gelebilmektedir diyen Prof. Dr. Meltem Ergün, "Özellikle ramazanın ikinci yarısında bu tarz rahatsızlıkları olanların, özellikle ülseri olanların ülserinde delinme, ülser kanamalarında artış gözlenebiliyor. Özellikle bilinen aktif ülseri olan hastaların oruç tutmamasını tavsiye ediyoruz. Ülseri olup da iyileşen kişiler, tabi ki oruç tutabilirler. Ama en azından ramazan döneminde iftar ve sahur olmak üzere günde iki kez asit baskılayıcı tedaviyi yemekten önce kullanın. İftar vakti ilacı içip beklemek biraz zor olabilir ama mümkün olduğunca ilacı içip 5-10 dakika sonra yemek ilacın etkisini artırma adına etkili olacaktır" uyarısında bulundu.

"KESİNLİKLE KIZARTMA TERCİH ETMEYİN"

Ülser ve gastriti olan hastalarımızın yemek yemeden 5-10 dakika önce mide ilaçlarını kullanmalarının mide rahatsızlıklarının artmasını engelleyeceğine dikkat çeken Prof. Dr. Ergün, şu uyarılarda bulundu: "Özellikle su ve çorba gibi sıvı gıdalar ile iftarı açmak faydalıdır. Ayrıca, orucu açtıktan sonra araya bir 15-20 dakika ara bırakıp ana yemeğe geçilmesini özellikle tavsiye ediyoruz. Ağır yemeklerden kaçınılmalı, mümkün olduğu kadar sebze yemekleri ya da sebzeli et yemekleri tüketilebilir. Ama bunlar da tencere yemeği şeklinde olmalıdır. ya da fırında pişen yemekler tercih edilmelidir. Kızartmalar kesinlikle tercih edilmemelidir. Acılı yiyeceklerden kaçınılmasını öneriyoruz. Fast-food ramazanda tercih edilen yiyeceklerden değil. Karbonhidratı mümkün olduğunca az tüketmeye özen gösterin. Börek, baklava gibi yiyeceklerden uzak durmaya özen gösterin. Ramazan'da özellikle tüketilmemesi gereken şeyler, sigara, çay, kahve bunlar reflü ve mide rahatsızlıklarını tetikleyebilir. Bunun yerine su ve ıhlamur nane-limon gibi bitkisel çaylardan faydalanabiliriz."