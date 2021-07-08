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Mide şişkinliğine ne iyi gelir, nasıl geçer? Mide şişkinliğinin nedenleri ve evde iyi gelen şeyler - Son Dakika

Mide şişkinliğine ne iyi gelir, nasıl geçer? Mide şişkinliğinin nedenleri ve evde iyi gelen şeyler

08.07.2021 18:14
Mide şişkinliğine ne iyi gelir, nasıl geçer? Mide şişkinliğinin nedenleri ve evde iyi gelen şeyler, System.String[]

Karın şişkinliği Türkiye'de hemen hemen pek çok insanın yaşadığı sorun olmaktadır.

Karın şişkinliği Türkiye'de hemen hemen pek çok insanın yaşadığı sorun olmaktadır. İlk aşamada rahatsız edici olmayan şişkinlikler, sağlığa da zararlı değildir. Ancak şişkinliğin devam etmesi/geçmemesi durumunda bazı hastalıkların dolaylı olarak habercisi olabilir

Mide Şişkinliği Nedir?

Şişkinlik, midede biriken gazların mideyi şişirmesi demektir. Genelde bu gazlar dışarıdan alınan hava olmakla birlikte; sindirim sonucu açığa çıkan gazlar, öncesinde vücuttan tahliye edilmemiş gazlar olarak bulunur. Bu durum neticesinde gazların birikimi aşırı olmadığı müddetçe geçici rahatsızlıklar olarak değerlendirilir. Ancak gazın birikimi ile beraber tahliye edilmemesi durumunda sinir sistemi uçlarında uyarılmaya sebep olur.

Bunun sonucunda ise; nefes darlığı ile başlayarak kalp rahatsızlığına kadar giden sonuçları ortaya çıkarabilmektedir. Bunun sonucunda ise sık sık gaz çıkarma isteği ve midenin çok daha rahatsız edici şekilde şişkinlik hissini meydana getirir.

Mide Şişkinliği Neden Olur?

Mide şişkinliği gazların birikimi ile oluşuyor olsa da temel nedeni gazın tahliye edilmemesidir. Birçok nedene bağlı olarak tahliye edilmemiş gazlar şişkinlik sorununu oluşturur. Öte yandan daha sayacağımız pek çok neden de şişkinliğe neden olmaktadır. Ayrıca sağlıksız beslenme ile birlikte karbonhidratlı yiyeceklerin tüketilmesi, gazlı içecek ve yiyeceklerin tüketilmesi, vücuttaki gaz birikimini artırır. Ayrıca üç öğünün üzerinde yemek yeme alışkanlığınız varsa bu durum da şişkinliğe neden olabilir.

Bunun yanında sindirim sistemine kadar ulaşan parazitler şişkinliğe neden olabilmektedir. Midede şişkinliğe neden olan bir başka durumsa alkol tüketimidir. Alkolün az miktarda kullanımı yararlı olarak değerlendirilse de araştırmaların kuşkusuz zararlı yönde olduğu görülmektedir. Midede gaz birikimini teşvik etmesi şişkinliğe neden olmaktadır.

Stres pek çok rahatsızlığa zemin hazırlar. Hele ki aşırı stres söz konusu ise rahatsızlıklar, hastalık boyutuna yönelir. Aşırı stresin araştırmalar sonucunda şişkinliğe neden olduğu hatta şişkinliği ileri evrelere taşıdığı da bilinmektedir.

Hazımsızlık aşırı sağlıksız beslenme sonucunda kendini gösterir. Temelde şişkinliğin nedeni hazımsızlık olarak görülmese de birbiriyle ilişkisi çok yakındır. Aslında hazımsızlık da bir nevi şişkinlik demektir. Mide şişkinliğinin temel nedenlerinden biri de sindirim sistemi hastalıklarıdır. Bu hastalıklar dolaylı olarak hazımsızlık, şişkinlik oluşturur.

Mide Şişkinliğine Ne İyi Gelir? Mide Şişkinliği Nasıl Geçer?

Mide şişkinliğine en iyi gelen çözümler, doğal çözümlerdir. Bu çözümler bitkisel yöntemler olarak bulunur. Ancak ciddi anlamda rahatsız edici olan şişkinlikler için doktorunuza başvurmalısınız. Sadece şişkinlik oluşumu rahatsız edici olarak yer alıyorsa(ciddi ağrılar oluşturmuyorsa) doğal çözümler faydalı olacaktır. Ancak şişkinliğin kronik olma durumu da söz konusudur. Bu gibi durumda da şişkinlik için doğal çözümler etki etmeyebilir. Semptomları azalır, ancak ağrısı giderek artar. İlerleyen süreçte de kalp rahatsızlıklarını meydana getirir.

Mide Şişkinliğine İyi Gelen Bitkisel Yiyecekler

Mide bulantısı ile birlikte hazımsızlıktan ve ishal gibi bağırsak problemlerinden de kaynaklanabilen mide şişkinliğine evdeki doğal yiyeceklerle de çare bulunabilir. İşte o yiyeceklerden bazıları:

ZENCEFİL:

Temel amacı bağırsaktaki parazitleri yok etmek olan zencefil, aynı zamanda hazımsızlığa bağlı olarak şişkinliğe de iyi gelir. Ayrıca zencefil tüketiminin sağlı faydalı birçok artısı da bulunur.

NANE:

Nane çayı, sindirim sisteminde oluşan parazitlere karşı güçlü bir bitkisel yöntemdir. Midede oluşan gaz birikimini de tahliye etmek için ideal çözüm olarak bulunur.

REZENE:

Spazm giderici olarak bulunan rezene, tüketimi sağlığa çok faydalı olan bir bitkidir. Mideyi rahatlatan ve şişkinliği azaltan şifa özelliği bulunur. Basit hazırlanan rezene kısa sürede etkisini göstermektedir.

LİMONLU SU:

Sindirim sistemi hastalıklarına da iyi gelen limonlu su, bağırsak enfeksiyonunu karşı da oldukça yararlıdır. Dolaylı olarak da midede ki gazın tahliye olmasını sağlar. Bu sayede şişkinlik sorunundan kurtulmuş olursunuz.

Mide şişkinliğine ne iyi gelir, nasıl geçer? Mide şişkinliğinin nedenleri ve evde iyi gelen şeyler

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Mide şişkinliğine ne iyi gelir, nasıl geçer? Mide şişkinliğinin nedenleri ve evde iyi gelen şeyler - Son Dakika Magazin


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