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Mide üşütmesine ne iyi gelir ve nasıl geçer? Mide üşütmesi neden olur? Evde mide üşütmesini doğal ve bitkisel yollarla en çabuk ne giderir? - Son Dakika

Mide üşütmesine ne iyi gelir ve nasıl geçer? Mide üşütmesi neden olur? Evde mide üşütmesini doğal ve bitkisel yollarla en çabuk ne giderir?

01.07.2021 18:19
Mide üşütmesine ne iyi gelir ve nasıl geçer? Mide üşütmesi neden olur? Evde mide üşütmesini doğal ve bitkisel yollarla en çabuk ne giderir?, System.String[]

Mide üşütmesi; ağrı, bulantı, kusma, ishal gibi belirtilerle kendisini hissettirir. Bu sorunlar uzun süre devam ediyorsa, mutlaka hekim kontrolüne başvurulmalıdır.

Mide üşütmesi; ağrı, bulantı, kusma, ishal gibi belirtilerle kendisini hissettirir. Bu sorunlar uzun süre devam ediyorsa, mutlaka hekim kontrolüne başvurulmalıdır. Ancak evde uygulanacak bazı yöntemlerle de mide üşütmesi iyileşebilir. Öncesinde mide üşütmesine nelerin neden olduğu ve rahatsızlığın seyri hakkında bilgi edinmek gereklidir.

Mide Üşütmesine Ne İyi Gelir? Evde Mide Üşütmesini Doğal ve Bitkisel Yollarla En Çabuk Gideren Öneriler

• Muz: Sindirimi kolay olan muz, potasyum desteği sağlayar ve mide zarının da güçlenmesine yardımcı olur.

• Pirinç: Zengin karbonhidrat içeriğine sahip bir besin olan pirinç de mide üşütmesine karşı tüketilebilir.

• Elma püresi: Elma püresi de vücuda enerji sağlayabileceği gibi ishalin giderilmesine de yardımcı olabilir.

Mide üşütmesi sırasında bazı bitkisel tariflerden yardım alabilirsiniz. Bu tarifler, vücudun çabuk toparlanmasına yardım eder. Bazı bitki çaylarını evde hazırlayarak mide ve bağırsakların hızlıca iyileşmesini sağlayabilirsiniz. Özellikle;

• Zencefil ve limon

• Nane ve limon

• Adaçayı

• Ihlamur gibi çaylar da tercih edilebilir.

Bunlara ek olarak yoğurt ve çörek otu tüketmek fayda sağlar. Ayrıca bitki çaylarına veya yoğurda bal karıştırmak, mideyi rahatlatır. İshalin çok aşırı seyrettiği durumlarda kahve ve limon kullanmak başarılı bir yöntemdir. Bir tatlı kaşığı kuru Türk kahvesini, yarım limonun suyuyla karıştırarak sabah ve akşam tüketebilirsiniz.

Mide bulantısı ve üşütmesi nasıl geçer?

Mide üşütmesini geçirmek için yukarıdaki önerilere göz atabilirsiniz. Mide bulantısını geçirme konusunda daha detaylı bilgiye de bu içerikten ulaşabilirsiniz.

Mide Üşütmesi Sırasında Nasıl Beslenmek Gerekir?

Çoğunlukla mide üşütmesi ishal ile birlikte görülür. İshal, vücudun su kaybetmesine yol açar. Bu nedenle kaybedilen sıvının yerine konması önemlidir. Hafif, yağsız olarak hazırlanan çorbalar bu dönemde en sağlıklı besinlerdir. İshalin kesilmesi için haşlanmış patates tüketilmesi önerilir. Tuzlu peynir, kepekli ekmek tüketilebilir.

Mide üşütmesi sırasında yağlı gıdalardan kaşınmak yerinde olacaktır. Mideyi zorlayan aşırı baharatlı yiyecekler de alınmamalıdır. Bu dönemde yoğurt tüketmek bağırsakların ihtiyacı olan probiyotikleri almasına yardım eder. Hatta ev yapımı kefir, özellikle önerilmektedir.

Mide üşütmesi ve ishale ne iyi gelir?

Mide üşütmesini geçirmek için yukarıdaki önerilere göz atabilirsiniz. İshali geçirme konusunda daha detaylı bilgiye de bu içerikten ulaşabilirsiniz.

Mide Üşütmesinin Belirtileri Nelerdir?

Mide üşütmesi, bazı belirtilerle kendisini hissettirir. Bunlar içerisinde ilk olarak dikkat çeken, midenin ağrıması ve bulantıdır. Bu belirtilere ek olarak,

- İştahsızlık

- Keyifsizlik ve halsizlik

- Kimi zaman ateş

- İshal

- Karın ağrısı

- Midede ve karında gaz oluşumu gözlemlenir. Bazen de ağızda tatsızlık ve kötü koku meydana gelebilir. Bu belirtiler hissedildiğinde hastanın dinlenmesi önerilir. Vücudu yoracak aktivitelerden kaçınmak doğru olmaktadır. Ayrıca ağır besinler yerine bol sulu, hafif gıdalar tüketilmesi tavsiye edilir.

Mide Üşütmesi Neden Olur?

Mide üşütmesi, çeşitli nedenlere bağlı şekilde ortaya çıkabilir. Genellikle aşırı soğuk yiyecek ve içeceklerin tüketilmesine bağlıdır. Soğuk, buzlu içecekler, dondurma gibi yiyecekler mide üşütmesinin yegane sebebidir. Bunlardan fazla tüketmek, mideyi üşütmeye yol açar. Bunun dışında,

- Ayakların üşütülmesi

- Islak kıyafetlerle kalmak

- Soğuk havalarda ince kıyafetlerle dışarı çıkmak

- Aşırı rüzgara veya yağmura maruz kalmak gibi nedenler midenin üşütülmesinin nedenleridir.

Mide Üşütmesi İçin Neler Yapılmalıdır?

Mide üşütmesi sırasında vücudu sıcak tutmak etkilidir. Kalın giysiler giymek ve dinlenmek faydalıdır. Eğer karın bölgesinde ağrı varsa, sıcak su torbasını ayaklarınızın altına yerleştirebilirsiniz. Fakat aşırı sıcak uygulamaların karın bölgesine yapılması önerilmez. Bunun yerine yalnızca ayakların ısıtılması yeterli olacaktır.

Mide üşütmesi esnasında ateş yüksek olabilir. Böyle bir durumda sıcak uygulamalardan kaçınmak yerinde olacaktır. Ateşi düşürmek için sirkeli su ile cildin silinmesi fayda sağlar. Özellikle çocuk ve bebeklerde bu yöntem oldukça etkilidir.

Mide Üşütmesi Hangi Durumlarda Tehlikeli Olabilir?

Mide üşütmesi, çoğu zaman bu bahsedilen yöntemler ile iyileşmektedir. Hastalığın seyri bir veya iki gün kadardır. Eğer bu sürenin üzerinde belirtiler devam ediyorsa, bu durumda bir hekim desteğine başvurulmalıdır. Çünkü bakterilerin neden olduğu bazı hastalıklar, mide üşütmesi ile karıştırılabilir.

Not:  Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tanı, teşhis ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Mide üşütmesine ne iyi gelir ve nasıl geçer? Mide üşütmesi neden olur? Evde mide üşütmesini doğal ve bitkisel yollarla en çabuk ne giderir?

Zencefil, Enerji, Pirinç, Bitki, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Mide üşütmesine ne iyi gelir ve nasıl geçer? Mide üşütmesi neden olur? Evde mide üşütmesini doğal ve bitkisel yollarla en çabuk ne giderir? - Son Dakika Magazin


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