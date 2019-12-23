Mide ve bağırsakları dışarıda doğan bebek sağlığına kavuşturuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mide ve bağırsakları dışarıda doğan bebek sağlığına kavuşturuldu - Son Dakika

Mide ve bağırsakları dışarıda doğan bebek sağlığına kavuşturuldu

6 saat önce

Samsun'da, karın duvarı bulunmadığı için mide ve bağırsakları dışarıda dünyaya gelen bebek, başarılı bir operasyonla sağlığına kavuşturuldu.

Mide ve bağırsakları dışarıda doğan bebek sağlığına kavuşturuldu, System.String[]

Samsun'da, karın duvarı bulunmadığı için mide ve bağırsakları dışarıda dünyaya gelen bebek, başarılı bir operasyonla sağlığına kavuşturuldu.

Emrullah-Yeşim Aydın çiftinin ilk çocukları olan İkra bebeğe, anne karnındayken gastroşizis (bağırsaklar ve midenin dışarıda olması) teşhisi konuldu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları bölümünde gözlem altına alınan anne, hamileliğinin 34'üncü haftasında sezaryenle bebeğini dünyaya getirdi.

Bu sırada bebeğin karın duvarı olmadığı için dışarıda bulunan mide ve bağırsakları, sıcak havlu yardımıyla bir süre korumaya alındı.

Karın içi basıncının düzenlenmesinin ardından İkra bebeğin dışarıda olan organları, başarılı bir operasyonla içeri alınarak karın zarı dikildi.

Kızını kucağına alacağı günü bekliyor

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde gözlem altında bulunan kızını kucağına almayı bekleyen Yeşim Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zor bir dönem yaşadıklarını belirterek, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Kızının sağlık durumu düzeldiği için mutlu olduğunu dile getiren Aydın, "Benim de çocuğumun ameliyatı da gayet başarılı geçti. İyi olmasını bekliyoruz. Tek hayalim kızıma kavuşmak, her anne gibi çocuğumu kucağıma almak." ifadesini kullandı.

Baba Emrullah Aydın da bebeklerinin karın duvarı olmadığını öğrendiklerinde büyük üzüntü yaşadıklarını, bu zor dönemde doktorların büyük desteğini gördüklerini anlattı.

Kızının sağlığının iyiye gittiğini ancak kritik bir süreç yaşandığını dile getiren Aydın, umut ve sabırla beklediklerini söyledi.

Bebeğin hastanede tedavisi sürüyor

Hastanenin Başhekim Yardımcısı Bahadır Yazıcıoğlu, anne ve bebeğinin eş zamanlı iki başarılı müdahaleyle sağlıklarına kavuşturulduğunu anlattı.

Annenin taburcu edildiğini, bebeğin ise hastanedeki takibinin sürdüğünü aktaran Yazıcıoğlu, ameliyatları gerçekleştiren çocuk cerrahisi uzmanları Op. Dr. Ayşe Bahadır Edirne ve Op. Dr. Serap Samut Bülbül'ü tebrik etti.

Opr. Dr. Edirne de bebeğin 3-4 haftalık tedavi sürecinin ardından taburcu edilmesinin planlandığını aktararak, bu süreçte damar yoluyla beslenecek bebeğin her şeyin yolunda gitmesi halinde anne sütü alabileceğini kaydetti.

Samsun, Aydın, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:14 Kaynak: AA
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