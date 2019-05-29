Son Dakika Haberleri: Mide ve bağırsaklarından 80 poşet uyuşturucu çıkarıldı
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Mide ve bağırsaklarından 80 poşet uyuşturucu çıkarıldı

1 saat önce

DENİZLİ Çardak Havalimanı'nda, polis tarafından gözaltına alınan İran uyruklu yolcunun mide ve bağırsaklarında, içinde toplam 377 gram metamfetamin bulunan 80 küçük poşet olduğu belirlendi.

Mide ve bağırsaklarından 80 poşet uyuşturucu çıkarıldı, System.String[]
DENİZLİ Çardak Havalimanı'nda, polis tarafından gözaltına alınan İran uyruklu yolcunun mide ve bağırsaklarında, içinde toplam 377 gram metamfetamin bulunan 80 küçük poşet olduğu belirlendi. Hastanede yapılan müdahale ile mide ve bağırsaklarından içi uyuşturucu dolu poşetler çıkartılan şüpheli, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, midesinde uyuşturucu taşıyacak İran uyruklu bir kişinin Denizli'ye hava yoluyla geleceğini belirledi. Önlem alan polis ekipleri, geçen 27 Mayıs Pazartesi Çardak Havalimanı'nda uçaktan inen İranlı şüpheliyi gözaltına aldı.
Ekipler tarafından Denizli Devlet Hastanesi'ne götürülen şüphelinin çekilen röntgen filminde, mide ve bağırsaklarında poşetler içinde uyuşturucu madde bulunduğu tesit edildi. Doktorların, müdahalesiyle şüphelinin mide ve bağırsaklarından, içlerinde toplam 377 gram metamfetamin 80 küçük poşet çıkartıldı. Hastane ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


- Denizli
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:22 Kaynak: DHA
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