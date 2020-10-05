Midesi hassas olanlarda ishal ve kabızlık arttı - Son Dakika

Midesi hassas olanlarda ishal ve kabızlık arttı

BAĞIRSAK FLORASI DİRENCİ ARTIRIYORSağlıklı bir bağırsak florasına sahip olmanın vücut direncini yükselttiğini söyleyen Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Gastroentereoloji Uzmanı Prof. Dr. Meltem Ergün, "Bağırsak florası direncimizi artırır. Anksiyete ve depresyon ise direncimizi düşürür.

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BAĞIRSAK FLORASI DİRENCİ ARTIRIYOR

Sağlıklı bir bağırsak florasına sahip olmanın vücut direncini yükselttiğini söyleyen Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Gastroentereoloji Uzmanı Prof. Dr. Meltem Ergün, "Bağırsak florası direncimizi artırır. Anksiyete ve depresyon ise direncimizi düşürür. Öncelikle kendimizi pandemi süreci geçecek diye telkin etmeliyiz. Ne kadar stres yaşarsak bağırsaklarımız kasılmaya, ağrı oluşmaya ya da ishal, kabızlık olmaya başlıyor. Bunlarla mücadele etmek için yararlı bakterileri vücudumuza almalıyız. Doğal probiyotikler, turşu suyu ve sirkede yararlı bakteriler vardır. Bunlar asidik yiyecekler. Bu nedenle midesi ağrıyan kişilerin bu ürünleri tok karnına ve az miktarda almalarını öneriyoruz. Bunun yanı sıra ev yapımı yoğurtlar da faydalı. Yoğurt yaparken içine toz halindeki probiyotiklerden de katabilirsiniz. Bunlar da bağırsaklarımızın düzenli çalışmasını sağlayacaktır. dedi.

MİDE BAĞIRSAK SİSTEMİMİZİ KORUYABİLİRİZ

Prof. Dr. Meltem Ergün, "Son dönemde özellikle midesi hassas olanların şikayetlerinde artış oldu. Spastik kolon, kabızlık, ishal, şikayetleri arttı. Bununla mücadele edebilmek için de öncelikle evdeki aktivitemizi artırmalıyız. Sabah erken ya da sakin olan saatlerde maskemizi takarak dışarda yürüyüş yapabiliriz. Evimizde internetten bulabileceğimiz pilates vb aktiviteler yapabilir veya ev içinde yürüyebiliriz. Ayrıca sebze meyve ağırlıklı beslenmeliyiz. Karbonhidrattan mümkün olduğunca kaçınmalıyız. Acıkırsak meyve, sebze, yoğurt gibi besinler tüketelim ki mide bağırsak sistemimizi koruyabilelim. Stres midede ülser oluşumunu artırıyor. Tanısı konmuş ülser rahatsızlığı veya koliti olan hastaların, tetiklenen şikayetleri varsa mutlaka doktorlarına başvurmalarını öneriyorum" dedi.

Midesi hassas olanlarda ishal ve kabızlık arttı

Gastroenteroloji bölümü, Yeditepe Üniversitesi, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 10:10

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Sağlık Midesi hassas olanlarda ishal ve kabızlık arttı - Son Dakika

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