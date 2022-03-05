MİDESİNDE 542 GRAM EROİN İLE YAKALANDI - Son Dakika

BOLU'da, polisin durdurduğu otobüste eliyle karnını tuttuğu görülen Şefik B, midesinde kapsül halinde uyuşturucu olduğunu söyledi. 48 kapsül halinde 542 gram eroinle yakalanan Şefik B. ve olayla ilgisi olduğu tespit edilen Aykut T. gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün İstanbul'a gitmekte olan otobüste uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, takibe aldığı yolcu otobüsünü uygulama noktasında durdurdu. Ekipler, otobüste bulunan yolculardan Şefik B.?nin eliyle karnını tuttuğunu fark etti. Şefik B. midesinde kapsül halinde uyuşturucu madde olduğunu itiraf edince, hastaneye götürülerek röntgeni çekildi. Röntgende, Şefik B.?nin midesindeki kapsüller görüldü. Doğal yöntemle çıkan 48 parça halindeki 542 gram eroine el konuldu.

Midesinde eroinle yakalanan ve 2 farklı suçtan 17 yıl 6 ay hapis cezası olan Şefik B. ile olayla ilgisi olduğu tespit edilen Aykut T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Aykut T. tutuklanırken, Şefik B.'nin ise mahkemedeki sorgusu sürüyor.